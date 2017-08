btw17: Spitzenpolitik stellt sich der WWF-Community / WWF startet Facebook-Livestreams mit deutschen Spitzenpolitikern; Bartsch, Özdemir und Altmaier stellen sich den Fragen der WWF-Community

Berlin (ots) - Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen derMenschheit - welche Rolle spielt er für die Parteien? WelcheAntworten haben sie, damit die CO2-Emissionen in Deutschland nichtweiter steigen oder unser Grundwasser nicht länger mit Nitratbelastet wird? Im aktuellen Bundestagswahlkampf kommen die ThemenNatur- und Umweltschutz bei allen Parteien vor - jedoch inunterschiedlicher Tiefe. Ein Grund für den WWF, bei denSpitzenpolitikern genauer nachzufragen: In halbstündigenLive-Stream-Interviews stellen sich ab Ende August Spitzenpolitikerden Fragen der WWF-Community und sollen erklären, welche Pläne, Ideenund Visionen sie und ihre Parteien zu den Themen Umwelt und Klima unddamit zu den entscheidenden Zukunftspolitikfeldern haben."Am 24. September haben wir alle die Wahl. Aus diesem Grund willes der WWF genau wissen und Antworten haben auf konkrete Fragen zumNatur- und Umweltschutz: Wie ernst ist es den Parteien mit der Lösungnationaler und globaler Umweltprobleme? Was werden die Politiker nachder Wahl konkret für unseren Planeten tun? Im Wahlkampf wird vielversprochen - was wird nachher prioritär umgesetzt? Wir wollenPolitikersprech entlarven und konkrete Aktionen nach der Wahleinfordern", sagt Marco Vollmar, Kommunikationschef beim WWFDeutschland. Er führt gemeinsam mit Social Media-Managerin MelanieGömmel durch das Format."Das Tolle an dem Format ist, dass auch die User ihre Fragen zuUmwelt- und Klimapolitik direkt stellen können - entweder im Vorfeldoder während des Livestreams über die Sozialen Medien", erklärtGömmel das interaktive Format. Auf Facebook, Twitter und YouTube wirdder WWF den Livestream anbieten (Hashtags: #PandaLive und #btw17).Der WWF hat alle im aktuellen Bundestag vertretenen Parteienangefragt. Auftakt bildet am 20.08.17 ein Gespräch mit DietmarBartsch (DIE LINKE) in Berlin, gefolgt von Cem Özdemir (GRÜNE) am23.08.17 in Kiel und Peter Altmaier (CDU) am 06.09.17 imKonrad-Adenauer-Haus in Berlin. Einen fest vereinbarten Termin fürein Gespräch mit einem SPD-Vertreter gibt es derzeit noch nicht.Alle Informationen zu der Livestream-Reihe:www.wwf.de/livestreamzurwahl2017 WWF-Wahlforderungen versusWahlprogrammentwürfe ausgewählter Parteien: www.wwf.de/wahlprogrammePressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureRoland GramlingTelefon: +49 30 311777 425E-Mail: roland.gramling@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell