Unterföhring (ots) -- Die harte Neo-Western-Serie mit Tim Roth ("Pulp Fiction") ab 6.November auf Sky Atlantic HD- Von Rowan Joffe ("The American")- Auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar- In der Originalfassung als komplette Staffel auf Sky Ticket, Sky Gound Sky On Demand verfügbarEin Cop, der mit seiner Familie einen Neuanfang in einer ruhigenKleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains sucht, gerät in einenStrudel der Gewalt, als eine Ölraffinerie gebaut wird: die britischeSky Eigenproduktion "Tin Star" mit Tim Roth ("Pulp Fiction") in derHauptrolle startet am 6. November auf Sky Atlantic HD. Die zehnEpisoden der harten Neo-Western-Serie sind immer montags um 20.15 Uhrin Doppelfolgen zu sehen sowie über Sky Ticket, Sky Go und Sky OnDemand abrufbar. Auf diesen drei genannten Diensten liegt derzeitbereits auch komplette Staffel in der Originalfassung zur Verfügung.Über "Tin Star":Der Cop Jim Worth (Tim Roth) ist mit seiner Familie aus London indas beschauliche Little Big Bear in den Kanadischen Rocky Mountainsgezogen. Während es Ehefrau Angela (Genevieve O'Reilly),Teenager-Tochter Anna (Abigail Lawrie) und dem fünfjährige Peteyanfangs schwerfällt, sich in diese abgelegene Kleinstadt einzuleben,kommt das ruhigere Leben dem trockenen Alkoholiker Jim sehr entgegen.Bis die Firma North Stream Oil in der Nähe der Stadt eine Raffinerieerrichtet, um Treibstoff aus Ölsand zu gewinnen. Die Kleinstadt wirdplötzlich von billigen Arbeitskräften überrannt und bald haltenKorruption, Drogen und Prostitution Einzug in Little Big Bear. Beiseinem Kampf gegen die Kriminalität bringt Jim nicht nur sich selbst,sondern seine ganze Familie in Gefahr."Tin Star" ist eine epische, dramatische und harteNeo-Westernserie über die Zerstörung der Unschuld, Mord, Trauer undeine alles auslöschende Rache vor der idyllischen Kulisse einerKleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains. Top besetzt mit TimRoth, der in einer Tour-de-Force und mit einer beklemmendenCharakterstudie als Polizeichef auf Rachefeldzug besticht. AlsShowrunner der Serie fungierte Rowan Joffe, der für "The American"mit George Clooney und dem Psychothriller "Ich. Darf. Nicht.Schlafen" die Drehbücher schrieb. "Mad Men"-Sirene ChristinaHendricks ist in der Rolle der Konzernchefin des Ölkonzerns zu sehen.Eine zweite Staffel von "Tin Star" wurde bereits bestätigt.Facts:Originaltitel: "Tin Star", Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 60Minuten, GB 2017. Regie: u.a. Rowan Joffe, Marc Jobst. Darsteller:Tim Roth, Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie, Christina Hendricks,Christopher Heyerdahl, Oliver Coopersmith.Ausstrahlungstermin:Ab 6.11.2017, montags, 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky AtlanticHD und parallel abrufbar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.Alle zehn Episoden in der Originalfassung ebenfalls über die vorhergenannten Anrufdienste verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions"oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v.O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Seriensind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassungverfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalteplattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und SkyTicket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufenwerden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicherLaufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/TinStar sowieauf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.Über Sky Deutschland:über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).