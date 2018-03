brand eins & Statista: artegic AG ist Innovator des Jahres 2018

Bonn (ots) - Der Digital CRM Technologieanbieter artegic AG wurdevon dem Wirtschaftsmagazin brand eins und dem StatistikportalStatista als Innovator des Jahres 2018 in der Kategorie "Technologie& Telekommunikation" ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt artegic zweiSonderauszeichnungen in den Innovationsbereichen "Produkte &Dienstleistungen" sowie "Prozesse". Die im Rahmen der Untersuchungvon Statista befragten Firmen- und Branchenexperten bestätigen damit,dass artegic zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands zählt.Die artegic AG unterstützt Unternehmen beim Aufbau vonkundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class Dialogmarketing. artegichat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing Engineering. DasLeistungsportfolio umfasst Beratung, IT-Integration und Technologiefür Realtime Marketing Automation und Online CRM. artegic ist derführende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für RealtimeMarketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer dergrößten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing inEuropa. Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn undMünchen sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic fürnachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besserenErgebnissen und weniger operativem Aufwand. Kern der Lösungen vonartegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite fürbeeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit.Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der DeutschenInternetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzernsowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE,Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic. Weltweit werdenjeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS undSocial Media Messages in 141 Länder versandt.Die nächste Technologiegeneration für Realtime CRM AutomationErst kürzlich veröffentlichte die artegic AG mit ELAINE SIX dienächste Generation der vielfach prämierten digitalen Marketing SuiteELAINE. ELAINE SIX verbindet die hochgradig kundenzentrierte Sichteines CRM mit State-of-the-Art Marketingfähigkeiten: Realtime undautomatisiert für maximale Individualisierung in Zeitpunkt, Kontextund Inhalt. ELAINE SIX fokussiert dabei die konsequente Unterstützungvon Unternehmen in den vier Erfolgsfaktoren für die digitaleTransformation im Marketing: Daten, effiziente Prozesse,Kommunikation und Analytics.Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off artegic AG wurde bereitsvielfach mit renommierten Innovationspreisen ausgezeichnet, darunterder International Business Award, der German Stevie Award, der ECOInternet Award, der Innovationspreis IT, der E-Mail Award oder derMarketing Sherpa Award."Wir freuen uns über die Auszeichnung als Innovator des Jahres2018. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit unsererLösung den richtigen Weg gehen, um Unternehmen dabei zu unterstützen,den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an digitalesDialogmarketing gerecht zu werden. Digitales Dialogmarketing bewegtsich mehr und mehr weg vom klassischen Kampagnenmanagement hin zu derdynamischen Steuerung von Kommunikation anhand von in Echtzeiterfassten Daten. Mit ELAINE SIX fokussieren wir gezielt innovativeTechnologien wie KI-basiertes multivariates Testing,Echtzeitverarbeitung von Verhaltens- und Kontextdaten oder neuartigePrivacy by Default Maßnahmen, die bei der Umsetzung derDatenschutzgrundverordnung unterstützen,"kommentiert Stefan vonLieven, CEO der artegic AG, die Auszeichnung mit als Innovator desJahres 2018.Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell