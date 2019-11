bpa und Freie Wohlfahrtspflege statten Pflegeeinrichtungen zum Start der neuen Ausbildung aus / Gemeinsame Musterverträge schaffen Voraussetzung für den Ausbildungsstart in der Praxis

Berlin (ots) - Das Pflegeberufegesetz ist ab dem nächsten Jahr die Grundlage fürdie neue generalistische Pflegeausbildung. Diese erfordert, dass dieAuszubildenden alle Leistungsbereiche der Pflege kennenlernen. Hierzu müssen dieAusbildungsbetriebe und Pflegeschulen diverse Verträge schließen. "Um dieseHerausforderung so einfach, praxisnah und einheitlich wie möglich zu gestalten,stellen der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) und dieWohlfahrtsverbände gemeinsam entwickelte Musterverträge zur Verfügung. Damitversetzen wir die Träger der Ausbildung in die Lage, die erforderlichenKooperationsverträge zu schließen und erfolgreich auszubilden", sagt Bernd Tews,Geschäftsführer des bpa.Entwickelt wurden die Verträge auf der Grundlage der Musterverträge derDeutschen Krankenhausgesellschaft unter Federführung des bpa-Justiziariateszusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW).Neben konkreten Anwendungs- und Umsetzungshinweisen sind Kommentare zum besserenVerständnis enthalten. "Diese gemeinsame Aktion soll die Ausbildungsträgerunterstützen, möglichst viele Auszubildende zu gewinnen, ohne sich mitkomplizierten Regelungen auseinandersetzen zu müssen", so Dr. Gerhard Timm,Geschäftsführer der BAGFW."Wir freuen uns über diese geglückte Kooperation im Interesse derAusbildungsträger und unserer Mitglieder. Ohne diese pragmatische Lösung undUmsetzung würden sich viele Ausbildungsträger ab 2020 im Regelungsdschungelverirren. Die maßgeblichen Verbände der Pflege haben Handlungsfähigkeit bewiesenund eine wesentliche Hürde für die Praxis ausgeräumt", so Tews und Timm.Aktuell werden die durch jeden Ausbildungsträger auf seine Bedarfe hinanpassbaren Musterverträge durch die Wohlfahrtsverbände und ihreUntergliederungen sowie die Landesgruppen des bpa an die Mitglieder umverteilt.Damit erhält jeder dieser Ausbildungsträger die auf seine Bedürfnisse hinanpassbaren Musterverträge für alle erforderlichen Kooperationsbeziehungen.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4449451OTS: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell