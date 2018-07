bpa sieht Konzertierte Aktion Pflege als längst überfälligen Schritt an / bpa-Präsident Bernd Meurer erneuert Forderung nach Care Card

Berlin (ots) - Die sogenannte Konzertierte Aktion Pflege (KAP),die vom Bundesgesundheitsministerium, vom Familien- und demArbeitsministerium ins Leben gerufen wurde, bewertet Bernd Meurer,Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), als längst überfälligen Schritt: "Die Bundesregierung haterkannt, dass die Versorgung pflegebedürftiger Menschen inDeutschland ohne schnelles und entschlossenes Handeln nichtsichergestellt ist. Zudem begrüßen wir es, dass unser Vorschlag ausdem Jahr 2001 zur aktiven Gewinnung von ausländischenPflegefachkräften nun endlich politische Unterstützung findet", soMeurer. Schon damals hatte der bpa vor Versorgungsengpässen fürpflegebedürftige Menschen gewarnt und prognostiziert, dassPflegeheime mittelfristig Betten leer stehen lassen und PflegedienstePatienten ablehnen müssten. In diesem Zusammenhang forderte derVerband schon damals die Einführung einer Care Card für Pflegekräfteaus dem nichteuropäischen Ausland.In der KAP sollen in fünf Arbeitsgruppen unter Einbeziehung vonKranken- und Pflegekassenverbänden, Verbänden der Leistungserbringer(gemeinnützige und private Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser),Pflegeberufsverbänden, Sozialpartnern, Kirchen, Verbänden derSelbsthilfe und Pflegebedürftigen, Ländern und kommunalenSpitzenverbänden, der Berufsgenossenschaft und der Bundesagentur fürArbeit Maßnahmen entwickelt werden, um den Arbeitsalltag und dieArbeitsbedingungen von beruflich Pflegenden unmittelbar und spürbarzu verbessern. Die Auftaktsitzung fand am heutigen 3. Juli 2018 inBerlin statt.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, bpa-Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell