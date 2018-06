bpa setzt Neuverhandlung des ambulanten Landesrahmenvertrages durch / Klage gegen umstrittenen Landesrahmenvertrag und Schiedsentscheidung erfolgreich

Leipzig (ots) - Das Urteil ist eindeutig: Der am 29. September2015 von der Schiedsstelle festgesetzte Landesrahmenvertrag zurambulanten Pflege ist ungültig. Der Bundesverband privater Anbietersozialer Dienste in Sachsen (bpa) hatte dagegen geklagt und nun vordem Sächsischen Landessozialgericht recht bekommen. Dies eröffnet dieMöglichkeit, dass die Rahmenbedingungen für die sächsischenPflegedienste neu verhandelt und die letzten Pflegereformenberücksichtigt werden. "Der Landesrahmenvertrag legt die,Spielregeln' für die Leistungserbringung fest. Gegenstand ist dieUmsetzung der Leistungen. Zudem werden die Rechte und Pflichten derPflegedienste, ihrer Mitarbeiter sowie der Pflegekassen formuliert.Für die Pflegedienste sind Änderungen an den rahmenvertraglichfixierten Anforderungen wichtig für die Sicherung der Pflegequalität.Zugleich haben sie einen erheblichen Einfluss auf dieArbeitsbedingungen der Pflegekräfte", erläutert Dr. Matthias Faensen,bpa-Vorsitzender in Sachsen, die Bedeutung des komplexen Regelwerkesund ergänzt: "Deshalb haben wir auch dafür gekämpft, dass die fürunsere Mitgliedsunternehmen, deren Pflegekräfte und nicht zuletzt fürdie pflegebedürftigen Menschen wichtigen Punkte entsprechend demWillen des Gesetzes umgesetzt werden. Das Urteil bestätigt, dass sichunser Einsatz gelohnt hat."Die alten Rahmenverträge waren durch die Vertragspartner gekündigtworden, weil sie den Bedürfnissen der Praxis nur unzureichend gerechtwurden. Der bpa Sachsen hatte als einziger Leistungserbringerverbandüber 30 gesetzlich legitimierte Verbesserungspunkte in den seit 2008verhandelten Vertragsentwurf eingebracht, die zunächst von denVerhandlungspartnern und letztendlich auch von der Schiedsstellepauschal zurückgewiesen wurden. Gegen diese pauschale Ablehnung hatder Verband erfolgreich geklagt."Angesichts des demografischen Wandels und der aktuellen Debatteum die pflegerische Versorgung lohnt es sich, Verbesserungen derRahmenbedingungen in der Pflege auch im Detail zu erwirken. Gemeinsammit den anderen Verbänden sowie den Pflegekassen undSozialhilfeträgern gilt es, den Rahmenvertrag jetzt neu zu verhandelnund ein stimmiges Gesamtpaket auf den Weg zu bringen, das denArbeitsbedingungen der Pflegeunternehmen und Pflegekräften sowie denBedürfnissen der Versicherten gerecht wird. Wir setzen auf einkonstruktives Miteinander aller Beteiligten", so Dr. Faensen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell