bpa begrüßt unbürokratische Regelung für den Übergang von der Pflegehelfer- zur Fachkraftausbildung im kommenden Jahr Mit einer unbürokratischen Übergangsregelung sichert das

Stuttgart (ots) - Hunderte zusätzliche Fachkräfte für dieAltenpflege gesichert.Land Baden-Württemberg hunderten Altenpflegehelferinnen und-helfern die Umstiegsmöglichkeit in die Fachkraftausbildung. Damitbeseitigt die Landesregierung eine der großen Gefahren im Zuge derUmstellung auf eine generalistische Pflegeausbildung im kommendenJahr. "Weil die generalistische Ausbildung frühestens ab dem 1.Januar 2020 begonnen werden kann und im Pflegeberufegesetz eineÜberleitungsregelung fehlt, gibt es im nächsten Jahr kein zweitesAusbildungsjahr, in das fertig ausgebildete Pflegehelferinnen und-helfer in eine Ausbildung zur Pflegefachkraft hätten wechselnkönnen", erklärt der baden-württembergische Landesvorsitzende desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) RainerWiesner. "Damit wären im nächsten Jahr hunderte zusätzlicheFachkräfte verloren gegangen." Mehr als die Hälfte allerPflegehelferinnen und -helfer nutzte bisher die Möglichkeit derverkürzten Ausbildung zur Fachkraft.Nachdem der bpa wiederholt auf das Problem hingewiesen hatte, hatdie Landesregierung eine unkomplizierte Lösung auf den Weg gebracht:Auszubildende, die im Jahr 2020 die Ausbildung für dieAltenpflegehilfe abschließen, können dann ausnahmsweise in das zweiteJahr der bisherigen Altenpflegeausbildung einsteigen und dieFachkraftausbildung so um ein Jahr verkürzen. Das teilte dasSozialministerium in einem aktuellen Schreiben an dieAltenpflegeschulen mit."Das ist eine praxisnahe und unkomplizierte Hilfe, wie wir sie inder Pflege brauchen", lobt der bpa-Landesvorsitzende. "Mit derÜbergangsregelung wird gewährleistet, dass diejenigen, die 2019 eineAltenpflegehelferausbildung beginnen, nach drei Jahren ihrenAbschluss als Pflegefachkraft machen können. Schließlich brauchen wirsie dringend in den Heimen und ambulanten Diensten", so Wiesner.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast1.200 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.de