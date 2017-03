Berlin (ots) - Die Mobile Hauskrankenpflege Kröber GmbH aus Zittauwurde vom Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® als"Bester Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2017" ausgezeichnet. DasQualitätssiegel steht für besondere Leistungen bei der Gestaltungeiner wertbasierten und förderlichen Arbeitsplatzkultur, dieinsbesondere durch ein hohes Maß an Vertrauen, Fairness,Wertschätzung und Teamgeist in der Zusammenarbeit geprägt ist."Wenn wir über Qualität in der Pflege sprechen, ist nicht nur derEinsatz für unsere Kunden gemeint, sondern insbesondere auch diewertschätzende Anerkennung für die nicht immer einfache Tätigkeitunserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", erklärt GeschäftsführerinBirgit Kröber. "Daher sind wir stolz über diese Auszeichnung. Siespiegelt unsere Bemühungen um Mitarbeiterzufriedenheit wider. DieMitarbeiter nehmen uns als attraktiven Arbeitgeber wahr."Über die Würdigung der Mitgliedseinrichtung freut sich auch derVorsitzende der Landesgruppe Sachsen des Bundesverbandes privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Dr. Matthias Faensen: "Inunserer Branche gehören gute Arbeitsbedingungen zur unternehmerischenWeitsicht, denn in der Pflege sind die Beschäftigten die Grundlagefür unternehmerischen Erfolg. Solch eine Auszeichnung ist eine schöneBestätigung der täglichen Arbeit und eine Motivation, weiter in diePersonalentwicklung zu investieren."Insgesamt erhielten 21 Gesundheits- und Sozialeinrichtungen dasGreat Place to Work® Qualitätssiegel für eine gute und attraktiveArbeitsplatzkultur. Beteiligt hatten sich an der aktuellen Runde desbereits seit 2006 jährlich durchgeführten Wettbewerbs rund 190Kliniken, Pflegeeinrichtungen, ambulante Versorger, sozialeEinrichtungen und Trägergesellschaften. Sie stellten sich freiwilligeiner unabhängigen Prüfung ihrer Qualität als Arbeitgeber und derrepräsentativen Beurteilung durch die eigenen Angestellten.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast600 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeits- und circa 22.000 Ausbildungsplätze(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/211 05 30, Mobil: 0162/134 1356, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell