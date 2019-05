bpa-Befragung zur Zeitarbeit: 89 Prozent Zusatzkosten / bpa-Präsident Meurer kritisiert Ressourcenverschwendung ohne Mehrwert für pflegebedürftige Menschen

Berlin (ots) - Der Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Pflegeund der Betreuung pflegebedürftiger Menschen führt zu gravierendenFehlentwicklungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweiteMitgliederbefragung des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e. V. (bpa). Ambulante Dienste, Pflegeheime und anderePflegeanbieter beklagen, dass Zeitarbeitsfirmen zusätzliche Kostenvon bis zu 89 Prozent berechnen.Weiterhin sagen 55,8 Prozent der Befragten, die verfügbareQualifikation der Leiharbeitnehmer sei schlechter als die der festangestellten Kräfte und nur rund 19 Prozent der Zeitarbeitskräftekönnten zu ungünstigen Zeiten wie in der Nacht, an Wochenenden undFeiertagen eingesetzt werden.45 Prozent der fast 700 an der Umfrage des bpa teilnehmendenMitgliedsunternehmen geben an, Leiharbeitnehmer zu beschäftigen. ZweiDrittel davon setzten diese in den zurückliegenden zwölf Monatendurchschnittlich länger als einen Monat ein. Als Gründe für denEinsatz von Zeitarbeitskräften werden primär die kurzfristige Deckungdes Personalbedarfs und der generelle Fachkräftemangel genannt.Der bpa sieht hier dringenden Handlungsbedarf der Politik, sichmit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. bpa-Präsident BerndMeurer kritisiert, dass "Zeitarbeit in der Altenpflege weder dieAufgabe der Qualifizierung noch der Überbrückung von kurzzeitigenEngpässen" erfülle. "Zeitarbeit ist und war auch kein Instrument derKostensenkung, sondern verschlingt knappe Ressourcen ohne Mehrwertfür pflegebedürftige Menschen. Der Einsatz von Zeitarbeit geschiehtmeist nur aus der Verantwortung, Pflege und Betreuung zu sichern."36,6 Prozent der 310 Unternehmen, die laut Befragung Leiharbeitereinsetzen, geben an, dass sozialversicherungspflichtig beschäftigtePflegekräfte in ihrem Unternehmen von Zeitarbeitsfirmen abgeworbenwurden. Das Versprechen der Wunscharbeitszeit führt somit zu einerstärkeren Belastung der Stammbelegschaft. Meurer: "Damit werdenArbeitsplätze in einem Mangelberuf massiv verteuert, und es wird -durchaus scheinheilig - argumentiert, diesen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern könne so der Wunsch nach Arbeitsort und Arbeitszeit ohnekomplexe Verantwortungsübernahme ermöglicht werden. Dabei wird aberübersehen, dass die Mitgliedseinrichtungen in jedem Fall dieVersorgung an 365 Tagen im Jahr mit 52 Wochenenden rund um die Uhrsichern müssen und vorgebliche Wunschzeiten von Mitarbeiterinnen undMitarbeitern der Zeitarbeit ausschließlich zulasten derStammbelegschaft realisiert werden."Die Qualifikation der Leiharbeitnehmer wird von 55,8 Prozent alsschlechter im Vergleich zur Stammbelegschaft beurteilt. Insgesamt49,6 Prozent geben an, dass sie nicht durch den Einsatz vonLeiharbeitnehmern profitieren und 96,3 Prozent der Unternehmen würdengerne auf den Einsatz von Leiharbeitnehmern verzichten. Weitere Informationen: An der Befragung haben insgesamt 696Mitgliedsunternehmen des bpa aus ganz Deutschland teilgenommen. Vonden Teilnehmern sind 50,3 Prozent Alten- und Pflegeheime, 43,2Prozent ambulante Pflegedienste. 44,5 Prozent aller Befragten gebenan, in den letzten zwölf Monaten Leiharbeitnehmer beschäftigt zuhaben. Davon berichten 61,2 Prozent, dass die durchschnittlicheEinsatzzeit länger als einen Monat betrug. 65 Prozent der Befragten,die bereits auf Leiharbeitnehmer zurückgreifen mussten, stellen fest,dass die Anzahl der Leiharbeitnehmer im eigenen Unternehmenzugenommen hat. 180 Unternehmen verzeichnen einen durchschnittlichenAnstieg bei der Leiharbeit von 41 Prozent. Als Gründe für den Einsatzvon Zeitarbeitskräften werden zu 73,7 Prozent der "Mangel anverfügbaren Fachkräften für eine Festanstellung" sowie zu 75,4Prozent die "kurzfristige Deckung von Personalbedarf" genannt(Mehrfachantworten waren möglich). Mehr als die Hälfte derUnternehmen (55,7 Prozent) gibt an, dass ihnen ohne Inanspruchnahmevon Zeitarbeit eine Reduzierung der Versorgungskapazität gedrohthätte.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell