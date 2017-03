bpa Arbeitgeberverband setzt Wachstum fort / Über 2.000 Pflegeheime und Pflegedienste sind nun Mitglied im bpa Arbeitgeberverband

Berlin (ots) - "Auch im Jahr 2017 setzt der bpa Arbeitgeberverbandsein Wachstum fort. Mittlerweile sind über 2.000 Pflegeheime undPflegdienste Mitglied bei uns", so bpa Arbeitgeberpräsident RainerBrüderle. "Damit sind wir der mit Abstand größte Arbeitgeberverbandder privaten Sozialwirtschaft in Deutschland. Die bei uns vertretenenUnternehmen beschäftigen insgesamt über 100.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Wir sind vor allem ein mittelständisch geprägterArbeitgeberverband, der die Arbeitgeberinteressen der kleinen,mittleren und großen Betriebe der privaten Pflegewirtschaft inunserem Land vertritt", so Brüderle."Diese Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten bei derBundestagswahl ein klares Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft inder Pflege. Markt und Wettbewerb sind dabei die entscheidendenGrundprinzipien, die in der kommenden Legislaturperiode gestärktwerden müssen. Es gilt, Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten derprivaten Anbieter endlich abzubauen und die Tarifautonomie zustärken, statt sie durch bundesweite Einheitslöhne oderAllgemeinverbindlichkeitserklärungen zu schwächen. Wer über dieHälfte der Anbieter auf dem Pflegemarkt in seinen politischenÜberlegungen ausgrenzt, wird keinen Erfolg bei der Gestaltung einerzukunftsfähigen Pflegepolitik haben", so der bpaArbeitgeberpräsident.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 030 / 20075593-20Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell