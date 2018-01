boot 2018: Gewässer gemeinsam besser schützen - Kunststofferzeuger, Messe und Sportverbände sensibilisieren für Kampf gegen Meeresmüll (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Wenn sich im Januar Wassersportfreunde aus aller Welt auf ihrerinternationalen Leitmesse boot 2018 in Düsseldorf überTauchausrüstungen, Kanuzubehör und Segelboote informieren, steht einwichtiges Thema mit auf der Agenda: Der Schutz der Umwelt undinsbesondere der Gewässer! Um Besucher der Wassersportmesse für denGewässerschutz zu sensibilisieren, hat sich erneut ein breitesBündnis aus Messe Düsseldorf, Deutschem Kanu-Verband, DeutschemRuderverband, Deutschem Segler-Verband, dem Verband DeutscherSporttaucher, Team Kunststoff sowie PlasticsEurope Deutschland e.V.auf der boot zusammengefunden. Unter dem Motto "Gemeinsam für mehrGewässerschutz" informieren die Organisationen und Verbände vom 20.bis 28. Januar an ihrem Stand in Halle 13 darüber, warum Müll im Meereine so große Bedrohung für die Umwelt ist und wie sich Einträge vonAbfällen in die Gewässer künftig vermeiden lassen. Präsentiert werdenBeispiele der Partner zum Gewässerschutz verbunden mit der Botschaft,dass es auf jeden Einzelnen ankommt, achtsam mit unseren Bächen,Flüssen, Seen und Meeren umzugehen."Ziel der Kooperation ist es, das Umweltbewusstsein beiWassersportlerinnen und -sportlern zu schärfen und sie alsMultiplikatoren für den Gewässerschutz zu gewinnen", sagt MichaelHerrmann, Geschäftsführer bei PlasticsEurope Deutschland. Denn ambesten, davon sind Herrmann und die Gewässerschutzpartner überzeugt,wäre es, wenn überhaupt kein Abfall, gleich aus welchem Material, indie Umwelt gelangen würde. Ein besonderer Fokus des Bündnisses liegtdabei auf Plastikabfällen, schließlich ist vieles, was Wassersportlerjeden Tag selbstverständlich nutzen, aus Kunststoff: Bootskörper undBekleidung ebenso wie Taue, Seile, Paddel, Spritzdecken und Segel -und auch manche funktionale Verpackung für unterwegs. Gelingt es,Kunststoffabfälle noch besser ordnungsgemäß zu entsorgen und zuverwerten, landet auch weniger Müll in der Umwelt.Weitere Informationen zur boot 2018 gibt es unter www.boot.de.Informationen über das Engagement der Kunststofferzeuger im Bündnis"Gemeinsam für mehr Gewässerschutz" liefert die Webseitewww.plasticseurope.de.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell