bonprix setzt verstärkt auf nachhaltige Produkte (FOTO)

Hamburg (ots) -Das internationale Modeunternehmen erhöht die Ordermenge vonCotton made in Africa-Baumwolle auf über 75 Prozent undinternationalisiert sein Kennzeichnungs-label für nachhaltigeProduktebonprix baut sein Angebot an Mode und Home & Living-Produkten ausnachhaltigen Materialien konsequent aus. Heute erfüllt zum Beispielbereits fast jedes zweite bonprix-Textil die Kriterien für einnachhaltiges Produkt. Für die Kundinnen sind die entsprechendenArtikel im Webshop durch das Label "Nachhaltiges Produkt" bzw."Sustainable Product" gekennzeichnet, das jetzt in 14 weiterenLändern eingeführt wird.Die Kundinnen der Modemarke bonprix erkennen anhand desKennzeichnungslabels auf einen Blick die nachhaltigen Produkte. Sieschützen die Umwelt und unterstützen die Menschen in denAnbauregionen oder enthalten zu einem Mindestanteil folgendenachhaltige Materialien: Bio-Baumwolle (GOTS- oder OCS-zertifiziert),recycelte Materialien (GRS-zertifiziert) wie beispielsweise recycelteBaumwolle oder recycelter Polyester oder auch TENCEL® undFSC®-zertifiziertes Holz und Cotton made in Africa (CmiA).Begleitet wird die internationale Einführung desKennzeichnungslabels durch kommunikative Maßnahmen, die ab dem 5.April das CR-Engagement von bonprix stärker in den Fokus rücken. Soerfahren Kundinnen im deutschen Shop (https://www.bonprix.de/) undvielen internationalen bonprix Webshops aktuell mehr über nachhaltigeMaterialien und Prozesse. Im Produktionsland Uganda wurde eigens einVideo in unterschiedlichen Versionen und mehreren Sprachenproduziert. Unter dem Titel "How we make: Mit einem T-Shirt einLächeln schenken" gibt es beispielhafte Einblicke in dieProduktionskette eines T-Shirts mit dem CmiA-Label - vomBaumwollanbau bis zum fertigen T-Shirt. Die Filme werden sowohl inden Webshops als auch auf den Social Media-Kanälen zum Einsatzkommen.Über Plan: mehr als 75 Prozent der Baumwolle aus nachhaltigemAnbauDer größte Anteil nachhaltiger Produkte ist bei bonprix Cottonmade in Africa-gelabelt. Schon heute ist der Modeanbieter der größtePartner der Initiative, die sich für den umweltfreundlichen Anbau vonBaumwolle sowie bessere Arbeits- und Lebensbedingungen fürafrikanische Kleinbauern einsetzt. Der nun ermittelte Anteil anCmiA-Baumwolle an der insgesamt nachgefragten Menge Baumwolle lag fürbonprix im Jahr 2017 über der eigenen Zielsetzung bereits bei 76Prozent.Dies entspricht ca. 47 Millionen Teilen und etwas mehr als 14.500Tonnen Baumwolle. Im Vergleich zum globalen Durchschnitt werden beimAnbau von CmiA-Baumwolle mehr als 2.100 Liter Wasser pro KilogrammBaumwolle eingespart (1), da für die Bewässerung nur Regenwasser zumEinsatz kommt. bonprix konnte daher im vergangenen Jahr durch denErwerb von CmiA-Baumwolle rund 30,5 Milliarden Liter Wassereinsparen. Das würde in etwa dem Jahresverbrauch einer Großstadt mitrund 680.000 Einwohnern, größer als beispielsweise Stuttgart,entsprechen (2). In diesem Jahr plant bonprix, den Anteil auf fast 90Prozent zu erhöhen und ihn bis 2020 auf 100 Prozent zu steigern.Mehr Produkte aus nachhaltiger ForstwirtschaftNeben trendaktueller nachhaltiger Mode bietet bonprix zudem einSortiment an umweltfreundlich produzierten Home & Living-Artikeln an.In 2017 hatte bonprix 550 Möbelartikel aus nachhaltigerForstwirtschaft im Angebot. Bei insgesamt 650 Möbelartikeln macht dasbereits jetzt einen Anteil von 85 Prozent aus.Langfristiges Engagement für NachhaltigkeitDer Ausbau nachhaltiger Produkte ist eine Säule der CR-Strategievon bonprix, die im September letzten Jahres vorgestellt wurde unddie den Ausbau der partnerschaftlichen Nachhaltigkeitsprozesseentlang der gesamten Lieferkette beinhaltet. Die Strategie ergänztdas bisherige CR-Engagement des Unternehmens, das seit vielen Jahrendie Nachhaltigkeitsziele der Otto Group verfolgt, um eigene und fürdas Geschäftsmodell von bonprix spezifische Schwerpunkte. ImProduktbereich hat der Modeanbieter schon heute wichtige Meilensteineerreicht: Fast jedes zweite Textil erfüllt die Kriterien für einnachhaltiges Produkt. "Unsere Kundinnen interessieren sich zunehmenddafür, was hinter der Marke und der Mode steht. Deswegen haben wiruns ganz bewusst entschieden, nachhaltige Produkte prominenter inunseren Webshops und in der Kundenkommunikation auszuloben und werdendas Engagement weiter ausbauen", erklärt Rien Jansen, der alsGeschäftsführer Einkauf, Marketing und Retail verantwortlich für dieCR-Strategie und deren Umsetzung ist.Weitere Schwerpunkte der CR-Strategie liegen im Bereich Prozesseund Partnerschaften. Informationen zur bonprix CR-Strategie und demAnsatz "How we make" finden Kundinnen und Interessierte auf einereigenen CR-Website:https://www.bonprix.de/corporate/unsere-verantwortung/(1) Quelle: PE International(2) Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch lag 2016 in Deutschland bei123 Liter (Quelle: Statista)Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH nachvorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 1.56 Milliarden Euro undist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Beibonprix erleben Kunden Mode und Shopping auf allen Kanälen - online,per Katalog oder in einem der Fashion Stores. Den Hauptanteil desUmsatzes macht mit mehr als 80 Prozent der E-Commerce aus. InDeutschland gehört www.bonprix.de zu den fünf umsatzstärkstenOnline-Shops*. Mit den Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT,RAINBOW und John Baner vertreibt bonprix ausschließlich eigene Modemit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortimentumfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilienund Wohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2017" von EHI RetailInstitute/Statista