Hamburg (ots) - Immer mehr Arbeitgeber konkurrieren um die gleichen Talente,denn in fast allen Bereichen gibt es mehr offene Stellen als verfügbareBewerber. Auch das international erfolgreiche Modeunternehmen bonprix ist amStandort Hamburg mit aktuell rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stetsauf der Suche nach qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht nur dienotwendige fachliche Expertise besitzen, sondern auch zur Unternehmenskulturpassen. Daher wurde mit "talentry@bonprix" ein digitales Empfehlungsprogrammeingeführt, über das jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zum Recruiterwerden und gezielt Jobs empfehlen kann. Das Besondere: Im Erfolgsfall erhält dieoder der Werbende einen Spendengutschein, den sie oder er über eine eigeneLandingpage zur Unterstützung eines sozialen Projekts einlösen kann.Aktuell bietet bonprix auf seiner Karriereseite mehr als 70 offene Stellen an,davon die meisten im Bereich IT. Bei der Suche nach geeigneten Kandidatinnen undKandidaten setzt der Modeanbieter längst nicht mehr nur auf die Experten aus derPersonalabteilung, sondern profitiert vom agilen Mindset im Unternehmen. Diesesführt dazu, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigt sind, einenaktiven Part und Verantwortung im Recruiting zu übernehmen. "Die Kolleginnen undKollegen in den Fachabteilungen sind innerhalb und außerhalb des Unternehmenssehr gut vernetzt und wissen am besten, wo man potenzielle Bewerberinnen undBewerber antrifft und was diese mitbringen sollten", ist André Linke,Abteilungsleiter Betreuung, Recruiting & Employer Branding bei bonprix,überzeugt. "Daher bieten wir mit talentry@bonprix jedem die Möglichkeit, offeneJobs ganz einfach über soziale Netzwerke oder per E-Mail zu teilen undunterstützen dabei die individuelle Motivation, die besten passenden neuenMitarbeiter zu finden."Im Erfolgsfall wird die Vermittlung einer jeden Stelle, egal obWerkstudenten/innen- oder Management-Position, mit einem Spendengutschein inHöhe von 500,- Euro prämiert. Eingelöst werden kann dieser dann auf einer mitbetterplace.org eingerichteten Landingpage für eines von derzeit fünf Projekten,mit denen bonprix besonders verbunden ist - wie zum Beispiel dem Kinder-HospizSternenbrücke oder dem Brustkrebs Deutschland e.V. Auch für betterplace.org istdie Zusammenarbeit besonders, da es zwar vermehrt Unternehmen gibt, die sichsozial engagieren, beim Einsatz von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen jedochbisher in der Regel auf das klassische "Kopfgeld" setzen.Seit dem Start von talentry@bonprix im August wurden bereits vieleStellenanzeigen geteilt und empfohlene Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen.Nach der Anlaufphase soll das Portfolio der unterstützten Projekte auf Basis vonMitarbeitervorschlägen sukzessive erweitert werden.Weiterführende Linkshttps://bonprix.talentry.com/https://bonprix.spendengutschein.org/https://www.bonprix.de/corporate/karriere/jobfinder/Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter und erreicht mehr als35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmen der Otto Group mit Sitz inHamburg besteht seit 1986 und hat heute rund 3.900 Mitarbeiter weltweit. ImGeschäftsjahr 2018/2019 (28. Februar) erwirtschaftete die bonprixHandelsgesellschaft mbH einen Umsatz von 1.57 Milliarden Euro und ist damiteines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben KundenMode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder in einem derFashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit rund 85 Prozent derE-Commerce aus. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den zehn umsatzstärkstenOnlineshops und ist im Bereich Fashion die Nummer 2.* Mit den Eigenmarken bpc,bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Baner vertreibt bonprixausschließlich eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires sowie Home &Living-Produkte.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2019" von EHI RetailInstitute/Statista (Ranking basiert auf Umsatzzahlen)Pressekontakt:bonprix Handelsgesellschaft mbHKatharina Schlensker: +49 (0)40 / 64 62-2070Judith Schwarzer: +49 (0)40 / 64 62-2363E-Mail: corporate@bonprix.netPresseportal: https://www.bonprix.de/corporate/presse/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59646/4458211OTS: bonprix Handelsgesellschaft mbHOriginal-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell