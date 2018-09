bonprix macht weitere Fortschritte im Engagement für Nachhaltigkeit (FOTO)

Hamburg (ots) -Der internationale Modeanbieter setzt auf mehr Transparenz in dertextilen Vorkette und kündigt nachhaltige Kollektion für 2019 anEin Jahr nach der Vorstellung seiner Corporate Responsibility(CR)-Strategie verzeichnet bonprix erste Ergebnisse und Erfolge beider Umsetzung. Die Strategie basierend auf den Schwerpunkten Partner,Produkte und Prozesse fokussiert den Ausbau der partnerschaftlichenNachhaltigkeitsprozesse entlang der gesamten Lieferkette.In allen drei Bereichen wurden konsequent erste Maßnahmeneingeleitet und vielfach bereits umgesetzt. Durch gezielteInvestitionen in technologische Innovationen, Fokussierung aufTransparenz in der Lieferkette und den verstärkten Einsatznachhaltiger Materialien will sich bonprix bei der Herstellung seinerProdukte noch zukunftsfähiger aufstellen.Schwerpunkt Partnerbonprix veröffentlicht auf den eigenen Corporate-Seiten wieangekündigt eine Liste mit seinen wichtigsten Lieferanten undproduzierenden Fabriken und bekennt sich so zu mehr Transparenz inder gesamten Lieferkette. Die Veröffentlichung trägt dazu bei, dieRisiken für Mensch und Umwelt weiter zu minimieren, da Kundinnen,aber auch Partner zukünftig besser nachvollziehen können, wer anTextilproduktionen beteiligt ist und ihr Handeln entsprechend danachausrichten können.Zusätzlich setzt bonprix außerdem auf den weiteren Ausbau vonPartnerschaften und Initiativen: Der Modehändler ist nicht nurMitglied des Textilbündnisses, in dem u.a. beschlossen wurde, dassmehr als 160 problematische Chemikalien in der Textil-Produktionschrittweise durch unbedenkliche Substanzen ersetzt werden sollen,sondern aktuell auch dem internationalen Branchenverbund SustainableApparel Coalition (SAC) beigetreten. Hinzu kommt die neuePartnerschaft an der OTTO-Initiative "Platz schaffen mit Herz", diebonprix Kundinnen kostenfrei die Spende und Weiterverwertung ihrernicht mehr genutzten Kleidung ermöglicht.Schwerpunkt ProdukteFür 2019 kündigt bonprix erstmals eine eigene nachhaltigeModekollektion an. Diese wird aus kuratierten Styles bestehen undinternational erhältlich sein.Bereits heute erfüllt fast jedes zweite Textil die Kriterien fürein nachhaltiges Produkt, das als selbiges im Shop entsprechendgekennzeichnet ist. bonprix setzt außerdem auf den Einsatz weiterernachhaltiger Materialien und auf die intensive Zusammenarbeit mit derInitiative Cotton made in Africa (CmiA). Erklärtes Ziel ist es, bis2020 die Menge an nachhaltig erzeugter Baumwolle auf 100 Prozent zuerhöhen. Bereits heute ist bonprix mit einem Anteil von 77 Prozentgrößter Partner von CmiA. Im Rahmen der sogenannten bonprixSustainability-Week vom 13. bis 19. September 2018 werden aktuellenachhaltige Styles besonders in Szene gesetzt, die überwiegend ausCmiA-Baumwolle bestehen.Schwerpunkt ProzesseDer Bau der Fabrik des von bonprix mit gegründeten internationalenJoint Ventures CleanDye hat in Vietnam begonnen. In der Fabrik kommtdie weltweit erste wasser- und prozesschemikalienfreieTextilfärbetechnologie namens DyeCoo zum Einsatz. Im Prozess ersetztKohlendioxid (CO2) das Wasser und wird im Anschluss zu 95 Prozentrecycelt. Infolgedessen werden pro T-Shirt circa 25 Liter Wassereingespart.Aktuell liegt der Fokus vor Ort darauf, die Supply Chainsystematisch aufzubauen und regulatorische Rahmenbedingungen mit denBehörden in der Region zu klären.Auch im Bereich der Kundenprozesse gibt es erste Erfolge zuverzeichnen: Pro Jahr verschickt bonprix europaweit rund 30,5Millionen Sendungen, darunter sind sowohl Pakete als auchVersandtüten. Neben den bereits eingesetzten Versandkartons ausFSC®-zertifizierter Pappe werden ab sofort bis zu 50 Prozent derbonprix Versandtüten aus bis zu 80 Prozent recyceltem Kunststoffbestehen, die auch mit dem Siegel "Blauer Engel" zertifiziert wurden.Die andere Hälfte der Versandtüten wird bonprix ebenfalls sukzessiveumstellen.Erste Meilensteine sind erreicht"Das Thema Nachhaltigkeit gehört zur DNA unseres Unternehmens undich bin sehr stolz, dass wir viele Themen, die wir uns vor einem Jahrteilweise sehr ambitioniert vorgenommen hatten, auch schon umsetzenoder zumindest anstoßen konnten", so Rien Jansen, der alsGeschäftsführer Einkauf, Marketing und Retail unter anderemverantwortlich für die CR-Strategie und deren Umsetzung bei bonprixist. "Dennoch ist die Komplexität sehr groß und es ist nach wie vornoch viel zu tun. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit im Sinneunserer Kundinnen und unserer Partner in allen Bereichen weiterhinmitdenken und fördern."Weitere Informationen zur bonprix CR-Strategie und dem Ansatz "Howwe make" finden Kundinnen und Interessierte auf einer eigenenCR-Website: https://www.bonprix.de/corporate/unsere-verantwortung/Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einenUmsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines derumsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben KundenMode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder ineinem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehrals 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Online-Shops*. Mit den Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Baner vertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien und Wohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI Retail Institute/Statista