Hamburg (ots) -Jubellaune bei Hamburgs internationalem Modeanbieter: Im Jahrseines 33. Geburtstags wurde der Onlineshop www.bonprix.de amMontagabend in München mit dem Internet World Business Shop-Award inder Kategorie "Bester Markenshop" ausgezeichnet. Nachdem bonprix 2018im hochkarätigen Teilnehmerfeld noch auf dem dritten Platz rangierte,konnte der Webshop in diesem Jahr vor allem unter der Prämisse"Mobile First" die elfköpfige Fachjury auf ganzer Linie überzeugen.bonprix launchte seinen Internetauftritt bereits 1997 und gehörtmittlerweile dank seiner konsequent kundenorientierten Ausrichtunglaut der Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI RetailInstitute/Statista zu den bundesweit zehn umsatzstärkstenOnlineshops. Markus Fuchshofen, bonprix Geschäftsführer E-Commerce,Vertrieb Deutschland und Marke, war beim Launch der ersten Webseitedabei und freut sich sehr über die Auszeichnung als "BesterMarkenshop": "Als wir vor über zwei Jahrzehnten anfingen, unsere Modeonline zu verkaufen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wirmittlerweile über 80 Prozent unseres Umsatzes über das Internetgenerieren. Umso mehr macht es mich stolz, dass wir es geschaffthaben, unsere Kundinnen im Distanzhandel fortlaufend von unseremAngebot zu überzeugen und jetzt auch die Fachjury anerkennt, dass wireinen richtig guten Job machen."Am Abend des 11. März wurden die Preisträger im feierlichen Rahmenin München geehrt. Martin Groß-Albenhausen, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und VersandhandelDeutschland e.V. (bevh), überreichte dabei den Award an bonprix undfand besonders lobende Worte: "Die Auszeichnung als bester Markenshopist mehr als ein Preis für exzellente Arbeit im digitalenVertriebskanal. Es ist - gerade angesichts des starkenKonkurrenzumfelds - ein Ritterschlag für ein Unternehmen, das nochvor zehn Jahren in Deutschland als 'Modediscounter' bekannt war. DieAuszeichnung ist sicher nicht der Zieleinlauf, aber ein wesentlicherEtappensieg im Marathon, der vor fast zehn Jahren mit dem Wechsel von'Mode sooo günstig' zu 'bonprix - it's me' eingeläutet wurde. Heutefließt alles zusammen: Treffsichere Kollektionen, intelligente Preis-und Angebotsstrategie, stimmige Inszenierung des Markenkerns überalle Kanäle und last not least die online wie offline transportierte'Nahbarkeit' des Unternehmens."Bereits zum neunten Mal wurde der Internet World BusinessShop-Award an die besten Onlineshops im deutschsprachigen Raumverliehen. Im Münchner Grand Hotel "Bayerischer Hof" kamen in diesemJahr rund 200 E-Commerce-Entscheider zusammen. Insgesamt 245 Bewerberhofften 2019 auf eine Auszeichnung in den Kategorien "BesterOnline-Einzelhändler", "Bester Marken-Shop", "Bester B2B-Shop" sowie"Hidden Champion". Zudem wurde in diesem Jahr erstmals derPublikumspreis "Händler des Jahres" vergeben.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter underreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmender Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heuteüber 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28.Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einenUmsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines derumsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben KundenMode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder ineinem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehrals 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehörtwww.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Onlineshops*. Mit denEigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Banervertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einemausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment umfasstDamen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien undWohnartikel.*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI RetailInstitute/StatistaPressekontakt:Judith SchwarzerReferentin Unternehmenskommunikationbonprix Handelsgesellschaft mbHTel.: +49 (0)40 / 64 62-2363E-Mail: judith.schwarzer@bonprix.netwww.bonprix.de/corporate/presse/Original-Content von: bonprix Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell