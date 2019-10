bofrost* unterstützt Europäische Masthuhn-Initiative / Für mehr Tierwohl und bessere Haltungsstandards in der Hühnermast

Straelen (ots) - Nach intensiver Prüfung hat der europäischeMarktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitätenbofrost* entschieden, die Europäische Masthuhn Initiative für mehrTierwohl und bessere Haltungsstandards in der Hühnermast zuunterstützen. bofrost* stellt seit jeher höchste Ansprüche an denKundenservice sowie an den Geschmack, die Qualität und Reinheitseiner Produkte. Die geforderten Standards der EuropäischenMasthuhn-Initiative decken sich mit den Bestrebungen desUnternehmens. Deshalb verpflichtet bofrost* seine Erzeuger undProduktionspartner künftig dazu, die in der Forderung festgelegtenStandards für die Masthuhnhaltung bis spätestens 2026 umzusetzen."Als Familienunternehmen gehören höchste Produkt- undServicequalität zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis undwir legen großen Wert auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcender Natur. Daher ist es für uns ein logischer Schritt, dass wir unsaktiv mit Tierwohlthemen auseinandersetzen und an einer nachhaltigenVerbesserung der Haltungsstandards von Nutzieren mitwirken. Da derGroßteil der geschlachteten Landtiere weltweit Hühner sind und wireine Deckungsgleichheit der geforderten Standards mit unserenBestrebungen festgestellt haben, unterstützen wir die EuropäischeMasthuhn Initiative Wir sind überzeugt, dass bofrost* mit diesemfreiwilligen Engagement einen nachhaltigen Impuls für dieVerbesserung der Haltebedingungen in der Geflügelmast gibt",erläutert Stefan Strehle, bofrost* Geschäftsführer CategoryManagement/Sales Marketing.Die Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der AlbertSchweitzer Stiftung für unsere Mitwelt zusammen mit weiteren rund 30Tierschutz und Tierrechtsorganisationen in ganz Europa ins Lebengerufen, um unter Berücksichtigung der wirtschaftlichenRahmenbedingungen neue Standards für die Hühnermast zu definieren.bofrost* engagiert sich bereits seit vielen Jahren für mehrNachhaltigkeit und nimmt immer wieder eine Vorreiterrolle in derTK-Branche ein. Dabei schätzt und pflegt bofrost* den fairenAustausch mit verschiedenen Interessensgruppen und Initiativen. Sohat das Unternehmen in seinem Fischsortiment bereits frühzeitig denMSC-Standard und als eines der ersten deutschen Unternehmen auch denASC-Standard eingeführt. Im März 2019 hat bofrost* als ersterdeutscher Vollsortimenter den Nutri-Score als zusätzlichenKundenservice eingeführt. Mit dem System bietet bofrost* seinenKunden seitdem mehr Transparenz und damit eine Orientierungshilfe beider Lebensmittelwahl.Pressekontakt:bofrost* Diensleistungs GmbH & Co. KGAndrea BeckerTel.: 02834 707 - 727E-Mail: andrea.becker@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 431 3023 - 3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell