bofrost* lehnt MRI-Vorschlag zur Nährwertkennzeichnung ab / Nutri-Score bleibt einziger Ansatz für europäische Gesamtlösung

Straelen (ots) - bofrost*, der europäische Marktführer imDirektvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten und Vorreiter beider Einführung des Nutri-Scores in Deutschland, lehnt das aktuell vomMax-Rubner-Institut (MRI) vorgelegte Modell für eineNährwertkennzeichnung ab. Der auf dem Berechnungssystem desNutri-Scores basierende Vorschlag stellt in der vorgelegten Form eineVerschlechterung der Transparenz für Verbraucher dar: Trotzidentischer Berechnungsgrundlage ist die visuelle Darstellung für denVerbraucher weniger verständlich und deutlich komplexer als der aufeinen Blick zu erfassende Nutri-Score mit farblicher Abstufung. Zudemsteht der MRI-Ansatz für einen nationalen, deutschen Alleingang. Zielmuss aber eine europaweit verbindliche Kennzeichnung sein, dieVerbrauchern hilft, sich beim Einkauf einfach und transparent überdie Nährwert-Zusammensetzung von Lebensmitteln für eine ausgewogeneErnährung zu informieren. Diese Anforderungen erfüllt nur dasNutri-Score-Modell, das von europäischen Verbraucherschutzverbändenund der französischen Regierung unterstützt wird und in mehrereneuropäischen Ländern bereits eingeführt ist.In Deutschland ist bofrost* mit Danone, iglo, McCain undMestemacher eines der Lebensmittelunternehmen, das sich für diefreiwillige Einführung des in Frankreich entwickelten und bereitserprobten Systems entschieden hat. In Frankreich, Belgien und Spanienist Nutri-Score bereits im Einsatz - weitere europäische Ländererwägen die Einführung. Damit will bofrost* Kunden und Verbraucherndurch eine wissenschaftlich fundierte und neutrale, leichtverständliche Kennzeichnung mehr Transparenz und damit eineOrientierungshilfe bei der Lebensmittelwahl bieten.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAndrea BeckerTel.: 02834 707-727E-Mail: andrea.becker@bofrost.deimpact Agentur für Kommunikation GmbHStefan WatzingerTel.: 069 955264-23E-Mail: s.watzinger@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell