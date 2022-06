boerse.de-Info: Aktiensplit bei Amazon!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der US-Tech-Gigant Amazon hat einen Aktiensplit im Verhältnis 20:1 durchgeführt (Ex-Split: Heute, 06. Juni). Was bedeutet das für die Aktionäre?Grundsätzlich gilt bei einem Aktiensplit, dass sich am Depotwert nichts ändert, die Aktien werden nur optisch verbilligt. Wenn ein Anleger also bspw. 10 Aktien von Amazon im Depot hat, besitzt er nach dem Split 200 Stück, die automatisch...