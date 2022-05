boerse.de-Fonds: Das sind die neuen Champions und die nächsten Ausschüttungen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, mit dem boerse.de-Aktienfonds und dem boerse.de-Weltfonds haben wir zwei Fonds, die ausschließlich in Champions investieren, also in die laut Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt. Als Champions-Fonds für den Vermögensaufbau enthält der boerse.de-Aktienfonds 33 Champions, deren Produkte, Dienstleistungen und Apps im Alltag...