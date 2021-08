boerse.de-Fonds markieren neuen historischen Höchststand

Anleger die in die boerse.de-Fonds investiert sind dürfen sich über neue All-Time-Highs freuen. Der boerse.de-Aktienfonds für den Vermögensaufbau kletterte in der ausschüttenden Tranche (WKN: A2AQJY) mit 137,15 Euro auf das 25. Allzeithoch im laufenden Jahr. Auch beim boerse.de-Weltfonds steht in der monatlich ausschüttenden Tranche (WKN: A2PZMU) eine neue Bestmarke zu Buche,...