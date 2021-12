boerse.de-Anleger-Barometer: Anlegerpsychologie profitabel nutzen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in Zeiten praktisch abgeschaffter Zinsen sowie unter Berücksichtigung der Inflation sogar negativer Realrenditen am Geldmarkt gibt es zu Sachwert-Investments wie Aktien keine Alternative. Und auf lange Sicht sind Aktien für den erfolgreichen Vermögensaufbau ohnehin unschlagbar. Denn wie in unserem „Leitfaden für Ihr Vermögen“ nachzulesen...