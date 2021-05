Der boerse.de-Aktienbrief feiert Jubiläum – unser Geschenk für Sie!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wow, am Montag ist unsere 500. Aktienbrief-Ausgabe erschienen! Seit dem ersten Aktienbrief, den wir im Frühjahr 2002 anlässlich der Anlegermesse Invest veröffentlichten, sind damit schon mehr als 19 Jahre vergangen. In dieser Zeit erlebten die Börsen einige Höhen und Tiefen, in denen sich unser Champions-Konzept in der Praxis bewähren...