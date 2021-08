boerse.de-Aktienbrief Plus feiert ersten Geburtstag: +32,4% in einem Jahr!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vor einem Jahr, am 16. August 2020 ging das vom BOTSI-Advisor gesteuerte Musterdepot des boerse.de-Aktienbrief Plus an den Start. Den ersten Geburtstag am Montag dieser Woche konnte unser Börsendienst mit einem Musterdepot-Gewinn von 32,4% feiern (Stand 16.08.2021). Sie sollten wissen: Beim boerse.de-Aktienbrief Plus filtert der von Thomas...