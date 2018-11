Hamburg (ots) - Der Bundesverband für nachhaltige Zahnheilkunde(bnzk), dessen Mitglieder für eine flächendeckende und hochwertigezahnmedizinische Versorgung in Deutschland eintreten, begrüßt dieGründung des genossenschaftlichen zahnmedizinischenVersorgungszentrums "Zahnarztpraxis vor Ort eG" in Westfalen-Lippe.Prof. Dr. Hannes Wachtel, stellvertretender Vorsitzender des bnzk:"Neue Herausforderungen erfordern neue Antworten: Die Zahnheilkundehat sich rapide weiterentwickelt, der Einzug der Digitalisierung imzahnmedizinischen Workflow und die damit verbundenen hohenInvestitionen prägen diese Entwicklung. ZahnmedizinischeVersorgungszentren stellen sich diesen Herausforderungen bereits seitJahren und leisten damit einen wichtigen Beitrag, diezahnmedizinische Versorgung in Deutschland nachhaltig zu sichern."Die Gründer der "Zahnarztpraxis vor Ort eG" bereichern diebestehende und hervorragend funktionierende Vielfalt derzahnmedizinischen Versorgung in Deutschland aus Zahnkliniken,Einzelpraxen und zahn-medizinischen Versorgungszentren um einweiteres Organisationsmodell. Innovative Lösungen wie diese sind es,mit denen die nachhaltige Versorgung der Patienten in Deutschlandauch in Zukunft gewährleistet werden kann.Der bnzk kann die Kritik der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe ander Gründung der "Zahnarztpraxis vor Ort eG" daher in keinster Weisenachvollziehen. Die grundsätzlich ablehnende Haltung derZahnärztekammer gegenüber allen neuen Versorgungsmodellenwiderspricht dem Gleichbehandlungsgrundsatz aller in Deutschlandpraktizierenden Zahnärztinnen und Zahnärzte. Leidtragende sind nebenden Medizinern in ZMVZs vor allem die Patienten in Deutschland. Dieskann nicht der Weg sein, um die Patienten vor der zunehmenden Erosionder zahnärztlichen Versorgung in Deutschland langfristig wirkungsvollzu schützen.Der bnzk erneuert sein Angebot zum Dialog mit der Zahnärztekammer,um gemeinsam die beste Lösung für eine zukunftssicherezahnmedizinische Versorgung in Deutschland zu finden.Hintergrund: Immer weniger Zahnärzte finden im Rahmen derNachfolgeregelung junge Kolleginnen und Kollegen, die eine Praxisübernehmen oder die finanziellen Mittel hierfür aufbringen möchten.Die Folgen sind schon heute spürbar: Jeden Tag schließt mehr als eineZahnarztpraxis in Deutschland. In den kommenden zehn Jahren werdenmehr als die Hälfte aller Zahnärzte in Deutschland in den Ruhestandgehen.Das Modell eines Zahnmedizinischen Versorgungszentrums im Verbundermöglicht jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten- ein sicheres Angestelltenverhältnis mit allen Sozial- undUrlaubsleistungen- attraktive Vergütung- fachlichen Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen- die Entlastung von Bürokratie- Investitionssicherheit für neueste Medizintechnik- und damit Freiraum, um sich eigenverantwortlich derbestmöglichen medizinischen Versorgung der Patienten zu widmen.Pressekontakt:Kontaktadresse für eine Mitgliedschaft oder Anfragen an den Verband:info@bnzk.deKontaktadresse für Anfragen der Presse:presse@bnzk.de, +49 (0) 30 206 114 581 oder im Internet unterwww.bnzk.deOriginal-Content von: BNZK e.V., übermittelt durch news aktuell