bne-Statement zur fehlenden Verordnung für Flexibilität im Verteilnetz (§14a EnWG)

Berlin (ots) - Das Bundeswirtschaftsministerium verschiebt denEntwurf für die Verordnung zur Nutzung von Flexibilitäten imVerteilnetz nach §14a EnWG auf das nächste Jahr. Dazu erklärt RobertBusch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft,bne:"Seit 2016 wartet die Energiebranche auf die Verordnung fürFlexibilität im Verteilnetz nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes(EnWG). Mehr als drei Jahre also hat das Bundeswirtschaftsministeriumdas wichtige Thema Flexibilität im Verteilnetz schleifen lassen. Nunsoll mindestens ein weiteres Jahr verstreichen, bis dasBundeswirtschaftsministerium einen Entwurf präsentieren will. Bis dieVerordnung dann in Kraft ist, geht weitere Zeit verloren.Das ist kein Zeitplan, das ist Prokrastination. Hier wird einThema systematisch unterschätzt und verzögert, das für das Gelingender Energiewende essentiell ist. Dem Bundeswirtschaftsministeriumfehlt ein ganzheitlicher Ansatz: Sich erneut um die Entscheidung füreine Ausgestaltung der notwendigen Verordnung zu drücken, vergeudetdie Chance, rechtzeitig ein marktliches Instrument für diese neueEnergiewirtschaft zu schaffen und zu justieren. Dabei liegen bereitseinige Vorschläge zur Ausgestaltung vor - auch der bne hat einKonzept vorgestellt. In der Branche gibt es zu den meisten Punkteneinen breiten Konsens.Wenn der Gesetzgeber den Markthochlauf von Elektrofahrzeugen,Wärmepumpen und Stromspeichern vorbereitet, muss er mindestensgleichzeitig auch einen Rahmen für netzdienliche Flexibilitäten imVerteilnetz schaffen. Wir brauchen dringend Köpfchen statt Kupfer imVerteilnetz."Zum Hintergrund:2016 hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Digitalisierung derEnergiewende wichtige Rahmenbedingungen für die Nutzung vonFlexibilitäten geschaffen: Nach §14a EnWG zahlen Verbraucher imBereich der Niederspannung ein reduziertes Netzentgelt, wenn sieihren Verbrauch netzdienlich anpassen und sich nach denErfordernissen des Netzes steuern lassen. Bisher lässt sich dasFlexibilitätspotential von Wärmepumpen & Co. aber noch nichtrealisieren, da seit 2016 die Verordnungsermächtigung mit genauerAusgestaltung von §14a EnWG fehlt.Pressekontakt:Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. | Hackescher Markt 4 |10178 BerlinAlena Müller | Fon: +49 30/ 400 548-18 | Fax: +49 30/ 400 548-10 |alena.mueller@bne-online.deOriginal-Content von: Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne), übermittelt durch news aktuell