bne: Mieterstrom wichtiger Baustein der Energiewende

Berlin (ots) - Die Energiezukunft lebt von neuen, dezentralenLösungen. "Das nun vorgesehene Mieterstromgesetz ist dabei einwichtiger Baustein", betont bne-Geschäftsführer Robert Busch. Der bnesieht aber noch Änderungsbedarf, etwa um Mieterstrommodelle auch inWohnkomplexen zu ermöglichen sowie bei den wettbewerblichenRahmenbedingungen.Der Gesetzesentwurf bringt aus Sicht des bne einen deutlichenSchub für die dezentrale Energiewende. "Um den absehbar steigendenStrombedarf auch für Wärme und Verkehr zu decken, brauchen wir vielmehr erneuerbare Energien. Gerade in Städten liegt noch sehr vielPotential für Eigenverbrauchslösungen auf Basis von Photovoltaik,dessen Nutzung bisher durch fehlende Regelungen eingeschränkt war",sagt bne-Geschäftsführer Busch.Aus Sicht des bne sollte die vorgesehene Beschränkung des Modellsauf Strom, der im selben Gebäude verbraucht wird, aufgehoben werden."Wenn in einem Wohnkomplex das Vorderhaus Mieterstrom machen kann,das Hinterhaus aber aus derselben Anlage nicht versorgt werden darf,ist das dem Verbraucher wenig vermittelbar. Die Nutzung des Stromsmuss auch in angeschlossenen Nachbargebäuden möglich sein", so Busch.Wichtig ist aus bne-Sicht zudem, klarzustellen, dass auch das Beladenvon Elektroautos etwa über eine Wallbox über das Mieterstrommodellmöglich ist.Wettbewerblichen Rahmen setzenMieter müssen auch in Zukunft die Wahl haben, sich zwischenverschiedenen Liefermodellen zu entscheiden. Dies ist gewährleistet,wenn Mieterstromangebote mit anderen Vertragsverhältnissengleichgestellt werden. "Auch ein Mieterstromvertrag ist letztlich einwettbewerblicher Stromliefervertrag, für den ein level playing fieldgilt und für den deshalb auch die einschlägigen Vorschriften geltenmüssen", betont bne-Geschäftsführer Busch. Zusätzliche Maßnahmen wiePreisobergrenzen oder verkürzte Vertragslaufzeiten fürMieterstrommodelle wären dann nicht notwendig.Änderungsbedarf sieht der bne beim Thema Messstellenbetrieb. DerReferentenentwurf sieht den Betrieb aller an das Smart-Gatewayangeschlossenen Messeinrichtungen durch den Messstellenbetreiber desSummenzählers vor. Diese Vorgabe ist nicht notwendig, dagrundsätzlich moderne Messeinrichtungen verschiedener Anbieter auchmit jedem Gateway kompatibel sein sollen. "Hier wird durch dieHintertür und ohne jeden Grund die freie Wahl desMessstellenbetreibers eingeschränkt", sagt Busch.Weitere Reformen nötigDas Mieterstrommodell kann aus bne-Sicht allerdings nur einBaustein sein. Folgen müssen weitere Anreize für dieFlexibilisierung; auch sollte die Eigenerzeugung in ein Gesamtkonzeptfür die Wärmebereitstellung und die Mobilität eingebunden werden. "Inweiteren Schritten müssen wir die Umlagebelastung des Strompreisesangehen und die Netzentgeltstrukturen an das sich änderndeenergiewirtschaftliche Umfeld anpassen", betont Busch.Sie finden die Stellungnahme des bne zum Referentenentwurf desMieterstromgesetzes unter www.bne-online.de.Pressekontakt:Karsten WiedemannPressesprecherBundesverband Neue EnergiewirtschaftHackescher Markt 410178 Berlinkarsten.wiedemann@bne-online.de0049-30-400-548-18Original-Content von: Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne), übermittelt durch news aktuell