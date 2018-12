bluebird bio präsentiert auf der 60. Jahrestagung der American Society of Hematology aktualisierte Daten aus klinischen Studien zur Gentherapie mit LentiGlobin (FOTO)

CAMBRIDGE, Massachusetts (ots) -- Alle Patienten mit transfusionsabhängiger ß-Thalassämie undeinem Non-ß0/ß0-Genotyp in der Phase-I/II Northstar-Studie(HGB-204), die eine Transfusionsunabhängigkeit erreicht haben,behalten diese weiterhin bis zu 3,5 Jahre bei.- In der Phase-I/II-Studie HGB-206 hatten die meisten Patienten inden Gruppen A und B mit Sichelzellkrankheit nach der Behandlungmit LentiGlobin stabile HbA-T87Q-Spiegel und es traten wenigervasookklusive Ereignisse auf.bluebird bio, Inc.(Nasdaq: BLUE) gab auf der 60. Jahrestagung derAmerican Society of Hematology (ASH) am 1. Dezember 2018 neueLangzeitdaten aus der abgeschlossenen Phase-I/II-Studie Northstar(HGB-204) zur experimentellen Gentherapie mit LentiGlobin beiPatienten mit transfusionsabhängiger ß-Thalassämie(transfusion-dependent ß-thalassemia, TDT) und aus der laufendenPhase-I/II HGB-206 Studie zu LentiGlobin bei Patienten mitSichelzellkrankheit bekannt."Der Umfang unserer beim ASH Kongress präsentiertenLentiGlobin-Daten aus mehreren klinischen Studien repräsentiert dasEngagement von Patienten, Familien und medizinischen Fachkräften inder Erforschung des transformativen Wirkungspotenzial der Gentherapiebei Beta-Hämoglobinerkrankungen", so David Davidson M.D., ChiefMedical Officer, bluebird bio. "Die Gentherapie mit LentiGlobin solldie zugrundeliegende genetische Ursache von Beta-Thalassämie undSichelzellkrankheit adressieren. Die Langzeitdaten aus unserenklinischen Studien zeigen, dass die meisten behandelten Patientenausreichende Mengen an modifiziertem HbA-T87Q produzieren, um einentherapeutischen Nutzen zu erreichen und beizubehalten."LentiGlobin bei transfusionsabhängiger ß-ThalassämieTDT ist eine erbliche Blutkrankheit, die durch eine Mutation imß-Globin-Gen hervorgerufen wird und zu einer ineffektiven Produktionvon roten Blutkörperchen führt, was eine schwere Anämie zur Folgehat. Personen mit TDT benötigen zum Überleben regelmäßigeTransfusionen um ihren Hämoglobinspiegel zu halten. Diese bergenjedoch Risiken wie etwa die Eisenüberladung, die verschiedene Organeschädigen und die Lebenserwartung verkürzen kann."In der Northstar-Studie sind Patienten, die nach der Behandlungmit LentiGlobin für mehr als dreieinhalb Jahre transfusionsunabhängigwaren", so Dr. John Rasko, Head of Department, Cell & MolecularTherapies, Royal Prince Alfred Hospital, Australien. "Diese Patientenbehielten stabile Hämoglobinspiegel von mindestens 9,0 g/dl ohneTransfusionen bei und ihre HbA-T87Q-Spiegel blieben ebenfallsstabil."Wirksamkeit in Phase-I/II-Northstar (HGB-204)Die Ergebnisse der abgeschlossenen Phase-I/II Northstar (Hb-204)Studie zeigen die Daten zum Stichtag, dem 14. Septembers 2018.Nach der Behandlung mit LentiGlobin wird bei den Patienten dieProduktion von HbA-T87Q überwacht. Es handelt sich hierbei um das vonder Gentherapie stammende Hämoglobin. Die Produktion von HbA-T87Qerhöht den Gesamthämoglobinspiegel bei Patienten mit dem Ziel, denTransfusionsbedarf zu reduzieren oder zu eliminieren.Die Daten zeigten, dass acht von 10 Patienten mit TDT und einemNon-ß0/ß0-Genotyp, die mit LentiGlobin in der Northstar-Studiebehandelt wurden, transfusionsunabhängig werden, was bedeutet, dasssie mindestens 12 Monate lang keine Transfusion erhalten haben undein Hämoglobin von >9 g/dl beibehalten haben. Diese acht Patientenwaren am 14. September 2018 für eine mediane Dauer von 38 Monaten (21- 44 Monate) transfusionsunabhängig.Die Gesamthämoglobinspiegel der acht transfusionsunabhängigenPatienten mit Non-ß0/ß0-Genotyp waren beim letztenUntersuchungstermin der Studie stabil und lagen im Bereich von 9,7 -14,1 g/dl. Am Stichtag war HbA-T87Q bei diesen Patienten über einenZeitraum von bis zu vier Jahren stabil.Drei der acht Patienten mit TDT und einem Non-ß0/ß0-Genotyp, diemit LentiGlobin behandelt wurden, erreichtenTransfusionsunabhängigkeit. Zwei dieser Patienten wurden länger als3,5 Jahre nachbeobachtet und einer länger als zwei Jahre. Alle dreiblieben bis zu ihrem letzten Nachbeobachtungstermintransfusionsunabhängig mit einem Hämoglobin im Bereich von 9,1 - 10,9g/dl.Eine explorative Beurteilung der hepatischen Eisenkonzentrationwurde bei den 11 Patienten durchgeführt, die in der Northstar-Studietransfusionsunabhängig wurden. Erhöhte Eisenspiegel sind eine Folgevon häufigen Transfusionen. Hohe Eisenspiegel können zu Organschädenführen, ein bei vielen TDT-Patienten bestehendes Risiko. HoheEisenspiegel müssen mit Chelations-Therapien behandelt werden. Diehepatischen Eisenkonzentrationen wurden zur Baseline und danach alle12 Monate nach der Behandlung gemessen. Im Laufe der Zeit begannendie Eisenkonzentrationen bei den 11 Patienten zu sinken, wobei diegrößte Abnahme bei Patienten beobachtet wurde, für die Daten über 48Monate (n=3) zur Verfügung standen.Sicherheit in Phase-I/II-Northstar (HGB-204)Das Sicherheitsprofil der LentiGlobin-Behandlung in derNorthstar-Studie entspricht bei Erwachsenen und Jugendlichen mit TDTim Allgemeinen der einer myeloablativen Konditionierung. Die medianeZeit bis zum Thrombozyten-Engraftment betrug 39,5 (19 - 191) Tage.In den Phase-III-Studien Northstar-2 (HGB-207) und Northstar-3(HGB-212) wurde ein verfeinertes Herstellungsverfahren bei derProduktion von LentiGlobin verwendet, um die klinischen Ergebnisse inder Northstar-Studie weiter zu verbessern. Daten aus den Northstar-2-und Northstar-3-Studien wurden am Montag, den 3. Dezember 2018,19:15-19:30 Uhr PST (22:15-22:30 Uhr EST) vorgestellt:- Gentherapie mit LentiGlobin bei Patienten mittransfusionsabhängiger ß-Thalassämie (TDT): Ergebnisse aus denPhase-III-Studien Northstar-2 und Northstar-3 (Abstract #1025)Präsentiert von: Franco Locatelli, M.D., Ph.D., Professor ofPediatrics, University of Pavia, Italy and Director, Department ofPediatric Hematology and Oncology, IRCCS Ospedale Pediatrico BambinoGesù, Rome, ItalienWeitere Informationen über die laufenden klinischen Studien mitLentiGlobin bei TDT finden Sie auf www.northstarclinicalstudies.comoder clinicaltrials.gov unter der Kennung NCT02906202 für Northstar-2(HGB-207) bzw. NCT03207009 für Northstar-3 (HB-212).LentiGlobin bei SichelzellkrankheitSichelzellkrankheit (Sickle Cell Disease, SCD) ist eineschwerwiegende lebensbedrohliche genetische Erkrankung mitfortschreitender körperlicher Beeinträchtigung. SCD entsteht durchdie Produktion abnormalen Sichelzellhämoglobins (HbS), das zusichelförmigen roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und Hämolyseführt. Aufgrund dieses abnormalen Hämoglobins leiden viele Betroffeneunter schwerer Anämie und vasookklusiven Ereignissen (vaso-occlusiveevent, VOE) mit schweren, wiederkehrenden Schmerzkrisen, die zuOrganschäden führen und die Lebensdauer verkürzen."Bei Patienten mit Sichelzellkrankheit, die einer autologenTransplantation mit LentiGlobin unterzogen wurden, blieben die vonder Gentherapie stammenden HbA-T87Q-Spiegel stabil, und es wurdenverringerte Raten vasookklusiver Ereignisse in der bis zudreijährigen Nachbeobachtung beobachtet", so Dr. Julie Kanter,Medical University of South Carolina, Charleston, S.C. "DieseErgebnisse zeigen, dass selbst moderate Mengen an HbA-T87Q fürbetroffene Patienten einen Nutzen zu haben scheinen. Wir werdenweiterhin alle Behandelten nachbeobachten, um die potenzielleBeziehung zwischen den HbA-T87Q-Spiegeln und den verbessertenklinischen Ergebnissen einschließlich vasookklusiver Ereignissenlangfristig zu beurteilen."Die Phase-I/II-Studie HGB-206 ist eine laufende, offene Studie zurBeurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit der LentiGlobinGentherapie in der Behandlung von Erwachsenen mit SCD.HGB-206: Wirksamkeit in Gruppe A und BInsgesamt neun Patienten wurden in der HGB-206-Studie in denGruppen A (n=7) bzw. B (n=2) mit LentiGlobin behandelt. Bis zumDatenstichtag am 14. September 2018 wurden die sieben Patienten inGruppe A bis zu 39 Monate und die beiden Patienten in Gruppe B bis zu17 Monate nachbeobachtet.Bei Patienten in Gruppe A wurde beim letzten Termin einebeständige HbA-T87Q-Produktion zwischen 0,7 und 2,8 g/dl beobachtetund die Patienten zeigten stabile Gesamthämoglobinspiegel im Bereichzwischen 7,6 - 11,8 g/dl. Die HbA-T87Q-Produktion war bei Patientenin Gruppe B höher, zwischen 3,4 und 6,5 g/dl, und dieGesamthämoglobinspiegel waren beim letzten Termin stabil zwischen11,0 - 12,3 g/dl. Diese höheren Raten des Gesamthämoglobins und derHbA-T87Q-Produktion in Gruppe B werden dem Einsatz eines verfeinertenHerstellungsverfahrens des Endprodukts und Protokolländerungen zurVerbesserung des Anwachsens der genetisch veränderten Stammzellenzugeschrieben.Bei allen Patienten, die eine LentiGlobin-Behandlung erhielten,war die Häufigkeit von VOE verringert.HGB-206: Sicherheit in Gruppe A und BDas Sicherheitsprofil von LentiGlobin entspricht im Allgemeinendem der zugrundeliegenden SCD und einer myeloablativenKonditionierung. Ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (seriousadverse event, SAE) eines Myelodysplastischen Syndroms wurde beieinem Patienten berichtet, der vor etwa drei Jahren in Gruppe A derPhase-I/II HGB-206 Studie LentiGlobin erhielt. Die Analyse der Zellendes Patienten ergab keine Hinweise auf eine vektorvermittelteInsertionsonkogenese und die unabhängigenDatenüberwachungskommissionen, zusammen mit dem behandelnden Arzt,waren sich einig, dass es unwahrscheinlich ist, dass das SAE mit derLentiGlobin Gentherapie in Zusammenhang stand.Um die in den Gruppen A und B beobachteten klinischen Ergebnisseweiter zu verbessern, wurde zusätzlich zu dem in Gruppe Beingeführten verfeinerten Herstellungsverfahren zur Produktion vonLentiGlobin für die Gruppe C der Phase-I/II HGB-206 Studie dieMobilisierung mit Plerixafor durchgeführt und es wurden durchApherese gewonnene hämatopoetische Stammzellen verwendet. Daten derPatienten aus Gruppe C wurden am Montag, 3. 