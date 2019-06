bluebird bio erhält eine bedingte Zulassung im europäischen Markt für Zynteglo[TM], eine Gentherapie für Patienten mit transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie und Nicht-Beta0/Beta0-Genotyp (FOTO)

München (ots) -bluebird bio erhält eine bedingte Marktzulassung für Zynteglo[TM](autologe CD34+-Zellen, die das BetaA-T87Q-Globin-Gen kodieren) fürden europäischen Markt als Gentherapie für Patienten ab einem Altervon 12 Jahren mit transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie (TDT) undNicht-Beta0/Beta0-Genotyp- Zynteglo ist die erste zugelassene Gentherapie für TDT- Schnellste Prüfung eines Arzneimittels für neuartige Therapien(advanced therapy medicinal product, ATMP) im Rahmen desPriority Medicines (PRIME)-Schemas der EuropäischenArzneimittelagentur- bluebird bios erste Gentherapie erhält bedingte Zulassungbluebird bio, Inc. gab heute bekannt, dass die EuropäischeKommission (EK) eine bedingte Marktzulassung für Zynteglo (autologeCD34+-Zellen, die das Beta A-T87Q-Globin-Gen kodieren) erteilt hat.Dabei handelt es sich um eine Gentherapie für Patienten ab einemAlter von 12 Jahren mit transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie (TDT)und einem Nicht-Beta0/Beta0-Genotyp, für die eine hämatopoetischeStammzellen-Transplantation (HSZT) in Frage kommt, aber keinverwandter Spender mit passendem humanen Leukozytenantigen (HLA)verfügbar ist. bluebird bio arbeitet in Deutschland mit den lokalenBehörden und Kostenträgern zusammen, um die Einführung von Zynteglovorzubereiten.TDT ist eine schwere genetische Erkrankung, die durch dieMutationen im Beta-Globin-Gen verursacht wird, wodurch der Körper zuwenig oder kein Hämoglobin produziert. Um zu überleben, sind Menschenmit TDT lebenslang auf chronische Bluttransfusionen angewiesen, durchdie die Hämoglobinwerte aufrechterhalten werden. Diese Transfusionenbergen das Risiko fortschreitender Multiorganschädigung aufgrundeiner unvermeidlichen Eisenüberladung. Die jetzt zugelasseneGentherapie Zynteglo ist in ihrer Form einzigartig und setzt an dergenetischen Ursache von TDT an und bietet eine Chance für Patientenab 12 Jahren mit einem Nicht-Beta0/Beta0-Genotyp, lebenslangtransfusionsunabhängig zu werden."Die Zulassung von Zynteglo durch die Europäische Kommissionstellt den Kulminationspunkt jahrzehntelanger Forschung dar. Ichmöchte den klinischen Prüfärzten, den Leistungserbringern, denPatienten und ihren Familien sowie unseren Mitarbeitern danken. JederEinzelne hat dazu beigetragen, dass sich aus einer Idee eineoffiziell zugelassene Therapie entwickeln konnte", sagte NickLeschly, CEO von bluebird bio. "Unsere erste Zulassung markiert denPunkt, an dem bluebird bio zu einem kommerziellen Unternehmen wird.Wir verstehen diesen Schritt als Verantwortung, kontinuierlich mitden Patientenorganisationen und den unterschiedlichen Akteuren derGesundheitssysteme zusammenzuarbeiten, um Patienten den bestmöglichenZugang zu unseren Behandlungen sicherzustellen."Zusätzlich zum PRIME-Status (PRIority MEdicines Verfahren) erhieltdie Therapie einen Orphan Drug Status für die Behandlung vonBeta-Thalassämie intermedia und major, wozu auch TDT zählt. DieBeurteilung erfolgte über die Programme für PRIority MEdicines(PRIME) und Adaptive Pathways der Europäischen Arzneimittelagentur(EMA). Diese fördern Medikamente, die einen signifikantentherapeutischen Zusatznutzen gegenüber bestehendenBehandlungsoptionen haben oder Patienten ohneBehandlungsmöglichkeiten überhaupt erst eine Versorgungen bietenkönnten. Die PRIME- und Adaptive Pathway-Programme ermöglichten einenfrühzeitigen und verstärkten Dialog sowie eine beschleunigte Prüfung.Das Zynteglo-Verfahren stellt bisher die schnellste Evaluierung vonArzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) durch die EMA dar."Als einer der Prüfärzte der klinischen Studien zu Zynteglo habeich aus erster Hand erfahren, wie diese Gentherapie Patienten undderen Familien Hoffnung geben kann, die diese Erkrankung und diedazugehörigen Transfusionen seit Jahren, wenn nicht sogar seitJahrzehnten bewältigen mussten", sagte Dr. Franco Locatelli,Professor für Pädiatrie an der Universität La Sapienza in Rom, undDirektor der Abteilung für pädiatrische Hämatologie/Onkologie undZell- und Gentherapie der IRCCS Kinderklinik Bambino Gesù. "DieZulassung durch die Europäische Kommission bedeutet, dass wir nuneine Gentherapie für bestimmte Patienten mit TDT haben, die durch diePerspektive einer transfusionsfreien Zukunft möglicherweise Lebenverändern kann.""Eine sichere Anwendung unserer Therapien für die Patienten inDeutschland ist unsere höchste Priorität", sagt Susanne Digel,General Manager bluebird bio Germany GmbH. Daher baut bluebird bioderzeit gezielt qualifizierte Behandlungszentren auf, um dieVoraussetzungen für eine Behandlung mit Zynteglo und den damitverbundenen aufwändigen Prozessen vorzubereiten. Daneben ist diePartnerschaft mit der Firma apceth Biopharma GmbH in München vongroßer Bedeutung. "apceth wird im Auftrag von bluebird bio Zynteglofür die Behandlung von Patienten in Europa herstellen", erklärtSusanne Digel weiter."Wir begrüßen die Zulassung der ersten Gentherapie zur Behandlungvon TDT durch die Europäische Kommission. Dadurch steht nunTDT-Patienten eine weitere Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung, dieihre Krankheit bisher lediglich mit chronischen Transfusionenbewältigen konnten", so Dr. Androulla Eleftheriou, Exekutivdirektorinder Thalassemia International Federation (TIF). "Wir stehen erst amAnfang einer umfassenden Versorgung von TDT-Patienten. TIF möchte mitallen Akteuren des Gesundheitssystems zusammenzuarbeiten, um diesesZiel zu erreichen."Die bedingte Marktzulassung ist in allen 28 Mitgliedstaaten der EUsowie Island, Liechtenstein und Norwegen gültig.Wie die Behandlung funktioniert Der Therapieansatz fügtfunktionelle Kopien einer modifizierten Form des Beta-Globin-Gens(Beta A-T87Q-Globin-Gen) den eigenen blutbildenden hämatopoetischenStammzellen (HSZs) des Patienten hinzu. Dies bedeutet, dass keineHSZs von Spendern benötigt werden, wie es für die allogeneHSZ-Transplantation (allo-HSZT) erforderlich ist. Die HSZs einesPatienten werden durch einen Prozess, der als Apherese bezeichnetwird, aus dem Körper entnommen. Anschließend werden sie in ein Laborgebracht, wo mithilfe eines lentiviralen Vektors das BetaA-T87Q-Globin-Gen in die HSZs des Patienten eingefügt wird. DieserVorgang wird als Transduktion bezeichnet. Bevor die modifiziertenHSZs den Patienten erneut durch eine Infusion verabreicht werden,erhalten diese eine Chemotherapie, um ihr Knochenmark auf diemodifizierten HSZs, die jetzt das Beta A-T87Q-Globin-Gen tragen,vorzubereiten. Sobald ein Patient über das Beta A-T87Q-Globin-Genverfügt, ist sein Körper in der Lage, HbAT87Q, ein von derGentherapie abgeleitetes Hämoglobin, in der Menge zu produzieren, diedie Notwendigkeit von Transfusionen signifikant reduziert oderbeseitigt. Es wird erwartet, dass die Wirkung der Behandlung nach demAnwachsen des Transplantats und dem Erreichen derTransfusionsunabhängigkeit lebenslang anhält.Daten, die das klinische Profil von Zynteglo unterstützen Diebedingte Marktzulassung wird durch Wirksamkeits-, Sicherheits- undHaltbarkeitsdaten der abgeschlossenen Phase-1/2-Studie HGB-205 undder Phase-1/2-Studie Northstar (HGB-204) sowie Daten aus denlaufenden Phase-3-Studien Northstar-2 (HGB-207) und Northstar-3(HGB-212) und der Langzeit-Follow-up-Studie LTF-303 (Endstichtag derDatenerhebung am 13. Dezember 2018) unterstützt.Die Daten der Phase-1/2-Studie HGB-205 zeigten, dass 75 Prozent (n= 3/4) der Patienten mit Nicht-Beta0/Beta0-Genotypen dieTransfusionsunabhängigkeit erreichten. Das heißt, dass sie nach derInfusion mindestens 12 Monate lang und zu jeder Zeit während derStudie keine Transfusion von roten Blutkörperchen erhalten und einenHämoglobin-Wert von >= 9 g/dl hatten. In der Phase-1/2-StudieNorthstar erreichten 80 Prozent (n = 8/10) der Patienten vomNicht-Beta0/Beta0-Genotypen die Transfusionsunabhängigkeit.Diese elf Patienten (drei aus HBG-205 und acht aus Northstar)hielten die Transfusionsunabhängigkeit für eine Dauer von 21 bis 56Monaten aufrecht. Fünf Patienten aus der Northstar-2 Phase-3-Studiekonnten zum Stichtag bezüglich ihrer Transfusionsunabhängigkeitevaluiert werden. Von diesen fünf erreichten 80 Prozent (n = 4/5) dieTransfusionsunabhängigkeit.Während der klinischen Studie wurden nicht schwerwiegendeNebenwirkungen beobachtet, darunter Hitzewallungen, Dyspnoe,Abdominalschmerz, Gliederschmerzen und nicht-kardialer Brustschmerz.Als schwerwiegende Nebenwirkung wurde Thrombozytopenie, diemöglicherweise auf die Therapie zurückzuführen ist, festgestellt.Weitere nicht schwerwiegende Nebenwirkungen, die während derklinischen Studien beobachtet wurden, sind konsistent mit denNebenwirkungen einer Apherese von HSZ und Knochenmarksablation mitBusulfan, einschließlich der schwerwiegenden NebenwirkungLebervenenverschlusserkrankung.Die Behandlung wird weiterhin in den laufenden Phase-3-StudienNorthstar-2 und Northstar-3 sowie in der Langzeit-Follow-up-StudieLTF-303 evaluiert.Über bluebird bio, Inc.bluebird bio ist wegweisend im Bereich der Gentherapie. Wirentwickeln Gentherapien für schwerwiegende genetische Erkrankungenund Krebs. Unser Hauptsitz ist in Cambridge, Massachusetts. UnserZiel ist es, dass Menschen mit potenziell lebensbedrohlichenErkrankungen und begrenzten Behandlungsmöglichkeiten ein erfülltesLeben führen können. Neben unserer Arbeit in den Laboren engagierenwir uns dafür, das Gesundheitswesen positiv zu gestalten. Wir möchtenZugang, Transparenz und Aufklärung schaffen, um Gentherapien für alldiejenigen verfügbar zu machen, die davon profitieren können.Für bluebird bio steht der Mensch an erster Stelle und dasUnternehmen wird durch persönliche Erfahrungen angetrieben. Wirsetzen unsere Sorgfalt und Expertise dafür ein, um die Erkrankungenzerebrale Adrenoleukodystrophie (CALD), Sichelzellkrankheit,transfusionsabhängige Beta-Thalassämie und multiple Myelom unterVerwendung von drei Gentherapietechnologien zu erforschen:Gen-Addition, Zelltherapie und (megaTAL-aktivierte) Gen-Editierung.bluebird bios europäischer Hauptsitz befindet sich in Zug,Schweiz. Die deutsche Niederlassung ist in München. Daneben hatbluebird bio zusätzliche "Nester" in Europa (Frankreich, Italien,Großbritannien und den Niederlande) sowie in den USA.Zynteglo und LentiGlobin sind Marken von bluebird bio.Die vollständige Bezeichnung für Zynteglo ist: Eine genetischveränderte autologe, mit CD34+Zellen angereicherte Population, diehämatopoetische Stammzellen enthält, die mit einem lentiviralenVektor transduziert wurden, der das Beta A-T87Q-Globin-Gen kodiert.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen"(Forward-Looking Statements) im Sinne des Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen über Pläne undErwartungen hinsichtlich der Vermarktung von Zynteglo (autologe CD34+Zellen, die das Beta A-T87Q-Globin-Gen kodieren, zuvorLentiGlobin[TM] für TDT) zur Behandlung von TDT und der möglichenAuswirkungen klinischer Daten für Patienten. Alle zukunftsgerichtetenAussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Managements zuzukünftigen Ereignissen und unterliegen einer Anzahl von Risiken undUngewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die inderartigen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oderstillschweigend vermittelt werden. Zu diesen Risiken undUnsicherheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Wirksamkeitund Sicherheit unserer früheren und laufenden klinischen Studien mitZynteglo in unseren laufenden oder geplanten klinischen Studien mitZynteglo nicht fortbestehen oder wiederholt werden können; dasRisiko, dass die laufenden oder geplanten klinischen Studien mitZynteglo nicht ausreichen, um die Einreichung von Zulassungsanträgenoder die Marktzulassung in den USA oder für weiterePatientenpopulationen in der EU zu unterstützen; das Risiko, dass dieProduktion von HbAT87Q nicht über längere Zeiträume aufrechterhaltenwerden kann; und das Risiko, dass wir möglicherweise keineangemessene Preisgestaltung oder Rückerstattung gewährleisten, um dieweitere Entwicklung oder Vermarktung von Zynteglo nach behördlicherZulassung zu unterstützen. Eine Erläuterung weiterer Risiken undUngewissheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, von denen jeder dazuführen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen abweichen,die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, finden Sie imAbschnitt "Risikofaktoren" unseres aktuellen 10-Q-Formulars und inunserer Erläuterung potenzieller Risiken, Ungewissheiten und andererwichtiger Faktoren in unseren danach bei der Securities and ExchangeCommission eingereichten Dokumenten. Alle Informationen in dieserPressemitteilung gelten zum Datum der Mitteilung, und bluebird bioübernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren,es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Pressekontakt:bluebird bioInvestoren:Elizabeth Pingpank, +1-617-914-8736epingpank@bluebirdbio.comoderMedien:Claudia Nabaie, +41-79-906-5814cnabaie@bluebirdbio.comOriginal-Content von: bluebird bio, übermittelt durch news aktuell