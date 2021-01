blue office® auch unterwegs - jederzeit aktuell

Hochdorf/Schweiz (ots) - Das Schweizer IT-Unternehmen add-in.gmbh www.add-in.gmbh (http://www.add-in.gmbh/) bietet drei Apps für den mobilen Zugriff auf die Lagerverwaltung, die Zeiterfassung und auf viele weitere Daten in blue office®."Die Apps bieten Ihnen die Möglichkeit, Prozesse wie die Zeiterfassung oder das Abfragen von Lagerinformationen unterwegs per Smartphone oder Tablet zu erledigen.", erklärt Rino Sieber, Geschäftsführer der add-in.gmbh.App pocketBLUEMit dieser App haben die Kunden alle wichtigen Informationen aus blue office®, zum Beispiel für den Außendienst, immer live auf dem Smartphone oder Tablet. Stammdaten wie Adressen, Ansprechpartner oder Lagerbestände kann der Außendienst jederzeit mobil abrufen. Auch das Erstellen von Besuchsberichten oder Angeboten ist möglich. Was angezeigt wird, ist frei definierbar.App pocketTIMEDer Funktionsumfang entspricht in etwa dem des blue office® Moduls Rapportwesen, sprich Erfassung von Präsenzzeit, Arbeitszeit und Material auf Adresse, Aufträge, Werkaufträge oder Projekte. Zusätzlich können zu den Objekten Bilder hinterlegt werden.App pocketREADDie App für die mobile Lagerbuchung per Scanner. Über die App können die Lagerbuchungen direkt im Lager, Etiketten beim Wareneingang oder Lieferscheine nach dem Kommissionieren mobil verarbeitet und gedruckt werden."Haben Sie einen mobilen Prozess, welchen Sie gerne integriert in blue office® abbilden möchten, melden Sie sich und wir finden eine Lösung.", führt Rino Sieber weiter an.Über die blue office consulting ag:Die blue office consulting ag www.blue-office.ch (http://www.blue-office.ch/) mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office consulting ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office consulting agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11Fax: +41 41 911 07 14presse@blue-office.chwww.blue-office.chKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824850)Pressekontakt:blue office consulting agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11Fax: +41 41 911 07 14presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office consulting ag, übermittelt durch news aktuell