In blue office® revisions- und rechtssicher archivieren

Hochdorf (ots) - Durch eine strategische Partnerschaft der blue office ag und der blue office deutschland gmbh mit der inoxision GmbH steht blue office® Kunden jetzt die Möglichkeit einer revisions- und somit rechtssicheren Archivierung ihrer Dokumente in elektronischer- sowie in Papierform durch die inoxision GmbH zur Verfügung. Diese Archivierungslösung wird direkt in blue office® angezeigt."Wir freuen uns, unseren Kunden im Bereich rechtssicherer Archivierung eine Toplösung anbieten zu können. Somit erfüllt jedes KMU die Anforderung an die gesetzlichen Vorgaben für Archivierungen und kann darüber hinaus den Vorteil des schnellen Auffindens von Dokumenten und E-Mails nutzen." so Martin Kummerer, Geschäftsführer der blue office deutschland gmbh.Die archivierten Daten, besonders E-Mails sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, nach der Archivierung nicht mehr veränderbar und somit rechtskonform abgelegt.Die gesamte Unternehmenskommunikation mit dem Kunden oder Lieferanten einschließlich aller Belege, wie zum Beispiel Lieferscheine, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen sowie eingescannte Schriftstücke können archiviert und in blue office® angezeigt werden.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.