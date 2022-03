blue office@ optimiert Arbeitsprozesse mit Form Designer

Hochdorf (ots) -Die Schweizer ERP-Lösung blue office® www.blue-office.ch bietet nun mit Form Designer die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche individuell nach Bedarf anzupassen. So sieht jeder Mitarbeiter genau die Daten, die er für seine Aufgaben benötigt auf einen Blick. Diese hohe Anpassbarkeit erleichtert die tägliche Arbeit und spart Zeit in der Administration.Die individuellen Form Designs können einem Standort, einer Abteilung, einer Benutzergruppe oder einem einzelnen Benutzer zugeordnet werden.Der Form Designer ist verfügbar für Adressen, Ansprechpartner, Artikel und Artikel-Ausführungen, Warengruppen, Projekte, Beleg-Kopfdaten und das Support Tool für Service Anfragen."Individuelle und umfangreiche Kundendaten sind wertvolle Ressourcen für ein Unternehmen. Sie ermöglichen eine zielgerichtete Kommunikation und verbesserte Kundenpflege. Die zentrale Erfassung in einer ERP-Lösung bietet allen Mitarbeitern einen Gesamtüberblick." erläutert Moritz Neuschütz der CEO der blue office ag. "Je nach Aufgabenstellung ist ein anderer Focus erforderlich. Die Vertriebsmitarbeiter möchten gezielte Informationen auf den ersten Blick, zum Beispiel die Kundenadresse auf Google Maps und die letzten Aufträge zusammen mit benötigten Stammdaten sehen. Die Buchhaltung braucht einen schnellen Überblick über die offenen Rechnungen und Mahnungen. Und die Geschäftsleitung interessiert der jährliche Umsatz eines Kunden." fügt Moritz Neuschütz noch hinzu.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess die optimale Wahl für Unternehmen.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuell