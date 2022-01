blue office® erweitert Zeiterfassungs-Software

Hochdorf (ots) -Beim Schweizer IT-Unternehmen blue office ag www.blue-office.ch gibt es eine neue Erweiterung in der ERP-Software. Es können Schichtpläne gemäss den vielfältigen gesetzlichen Bestimmungen in der blue office®Zeiterfassungs-Software erfasst werden."In verschiedenen Branche sind durch das geltende Arbeitszeitgesetz, Wochenendarbeit und Pikettdienste die Anforderungen hoch und passende Softwarelösungen schwer zu finden." sagt Beat Klingler, CDO der blue office ag.blue office® berücksichtigt Früh-, Spät- und Nachtschichten, die als Vorlagen den Mitarbeitern zugewiesen werden können. Dabei können automatische Pausen hinterlegt werden. Sogar die altersabhängige Zuweisung des Berechnungsschemas ist möglich.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess in den Unternehmen eine ideale und kostengünstige Alternative.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Waren-wirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und dieNiederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuell