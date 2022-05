blue office® digitalisiert Arbeitsprozesse

Hochdorf, Schweiz (ots) -Die Schweizer ERP-Lösung blue office® www.blue-office.ch bietet ab Release 72 nun einen integrierten Belegscanner an, mit dem Kreditoren-Eingangsrechnungen digitalisiert und automatisiert weiterbearbeitet werden können.Die eingegangenen Rechnungen werden via Scanner oder Drag&Drop importiert. Die Angaben aus der Rechnung wie Kreditoren-Adresse, Rechnungsnummer, Betrag, Zahlungsziel und Bankverbindung werden automatisch erkannt. Aus den hinterlegten Kreditoren-Konditionen werden Kontierung und MWST-Schlüssel automatisch zugeordnet. Mit wenigen Mausklicks ist die Eingangsrechnung in blue office® erstellt und ein PDF der Rechnung in der Dokumentübersicht zugeordnet.Der blue office® Belegscanner verarbeitet auch per Mail eingegangene Rechnungen, Kassenbelege oder beliebige Dokumente, die als PDF auf Adressen, Artikel, Projekte oder Bestellungen im ERP-System hinterlegt werden sollen."Mit dieser effizienten Verarbeitung spart ein Unternehmen Zeit und vermeidet Fehler bei der Erfassung. Durch die zentrale digitale Verfügbarkeit der Dokumente erhöht sich die Transparenz und die Suche nach Papieren gehören damit der Vergangenheit an." erläutert Moritz Neuschütz, CEO der blue office ag.blue office®, die Schweizer ERP-Software für KMU, ist für den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess die optimale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuell