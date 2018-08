Der blinde Fleck des deutschen Rechtssystems / 99 Jahre nach der Verkündigung der Weimarer Verfassung sollte das Gebot der weltanschaulichen Neutralität stärkere Beachtung finden

Berlin/Oberwesel (ots) - Heute vor 99 Jahren, am 14. August 1919,trat die Weimarer Reichsverfassung in Kraft. Mit dem 99. Geburtstagdes demokratischen Verfassungsstaates beginnt auch das "100. Jahr desVerfassungsbruchs", denn bis zum heutigen Tag wurde nicht umgesetzt,was die Weimarer Verfassung gefordert hatte, nämlich dieGleichbehandlung aller Religionen und Weltanschauungen sowie dieAblösung der Staatsleistungen an die Kirchen.Die maßgeblichen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung zurTrennung von Staat und Kirche (Art. 136, 137 und 138 WRV) wurden 1949in das deutsche Grundgesetz aufgenommen (Art. 140 GG) - was jedochweitgehend folgenlos blieb. Daher haben die Giordano-Bruno-Stiftung(gbs) und das Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) zum heutigen"99. Geburtstag des Verfassungsstaates" einen"Verfassungsbruch-Ticker" veröffentlicht, der anzeigt, wie lange dieführenden Politikerinnen und Politiker Deutschlands das Gebot derweltanschaulichen Neutralität des Staates bereits missachten.Im "100. Jahr des Verfassungsbruchs" werden gbs und ifwverschiedene Aktivitäten entfalten, um für diesen "viel zu seltenthematisierten Rechtsskandal" ein größeres gesellschaftlichesBewusstsein zu schaffen. Den Auftakt macht die Online-Publikationeines rechtsphilosophischen Grundsatzartikels von MichaelSchmidt-Salomon, der den "blinden Fleck des deutschen Rechtssystems"analysiert und dessen weitreichende Folgen vor Augen führt.Schmidt-Salomons Text bestimmt die argumentative Stoßrichtung, diesäkular denkende Menschen in den nächsten Jahren einschlagen sollten.Dabei thematisiert der Philosoph und Vorstandssprecher derGiordano-Bruno-Stiftung u.a. die Verantwortung derParlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich beiGesetzgebungsverfahren keineswegs auf ihr "religiöses Gewissen"berufen dürften, da sie gerade durch die "Gewissensformel" derVerfassung (Art. 38 Abs. 1 GG) dazu verpflichtet seien, dem Gebot derweltanschaulichen Neutralität zu folgen.In Kontrast zu den bestehenden gesetzlichen Regelungen machtSchmidt-Salomon klar, wie etwa die Bestimmungen zumSchwangerschaftsabbruch, zur öffentlichen Bildung, zum Arbeitsmarktoder zur Sterbehilfe aussehen müssten, wenn sie dem "Gebot einerrationalen, evidenzbasierten und weltanschaulich neutralenRechtsbegründung" genügen würden. Dem sogenannten"Böckenförde-Diktum" ("Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebtvon Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann"), das auchKanzlerin Angela Merkel immer wieder gerne zitiert, stelltSchmidt-Salomon ein "alternatives Diktum" entgegen: "Derfreiheitliche, säkularisierte Staat darf sich nicht aufVoraussetzungen berufen, die er nicht selbst geschaffen hat, soferndies zur illegitimen Einschränkung bürgerlicher Freiheiten führt."Hier finden Sie den vollständigen Aufsatz "Der blinde Fleck desdeutschen Rechtssystems": http://ots.de/M4TGd2Zusammenfassung des Grundlagenartikels:https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/der-blinde-fleck"Verfassungsbruch-Ticker":https://www.giordano-bruno-stiftung.de/inhalt/verfassungsbruch-tickerPressekontakt:Elke Held (gbs-Pressebüro), http://ots.de/ygL23vOriginal-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell