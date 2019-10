Hamburg (ots) -Die Blickfang GmbH und das G+J Living-, Fashion- undBeauty-Magazin COUCH starten mit dem "DesignFest by COUCH" einneuartiges Eventkonzept. Die gemeinsam entwickelte ExperienceMarketing-Plattform für die B2C-Kommunikation soll junge,konsumorientierte und trendbewusste Frauen mit angesagten Marken ausden Bereichen Interior, Fashion, Beauty, Food, DIY und Lifestylezusammenbringen. Das "DesignFest by COUCH" ist für die beteiligtenMarken als interaktive Live-Bühne nutzbar, auf der eine authentischeund emotionale Inszenierung möglich ist. In den drei Metropolen Köln,Berlin und Stuttgart werden im Frühjahr 2020 rund 150.000 Besuchererwartet. Start ist auf der Internationalen Möbelmesse in Köln.Ein Tag auf dem "DesignFest by COUCH" wird für die Besucherinnenzu einer Entdeckungsreise für alle Sinne. Sie erleben Trends undProdukte beliebter Living- und Interior-Marken. Sie genießenkulinarische Highlights und angesagte Streetfood-Trends. Sie treffenspannende Designer und Interior-Spezialisten. In Beauty-Loungeskönnen die Besucherinnen die neuesten Produkte direkt testen undshoppen oder sich einfach inspirieren lassen. In DIY- undKreativ-Workshops lernen sie die neusten Techniken der Szene kennenund nehmen die eigenen Kreationen als Erinnerungsstück mit nachHause. Influencer präsentieren ihre Lieblingslabels undNeuentdeckungen auf eigenen Trendshows und stehen vor Ort zumAustausch über aktuelle Mode-, Beauty- und Interior-Trends Rede undAntwort.Jennifer Reaves, CEO blickfang GmbH: "Wir wollen das Format Messeneu erfinden und mit dem DesignFest den größten Concept-Store mitFestivalcharakter für angesagte Produkte kleiner und großer Labelsund Marken kreieren. Die Zeit ist reif, denn heute will sich auch dasjüngere Publikum mit einzigartiger und zeitgemäßer Gestaltungumgeben. Zudem erleben wir eine unheimlich aufregende Zeit in derLebensmittelindustrie und Gastronomie. Super Food gehört nebenDesign, DIY und Lifestyle heute fest zum Alltag trendbewussterVerbraucher."Matthias Frei, Publisher G+J-Living: "Das Bedürfnis derUnternehmen wächst, ihre Produkte erlebbar zu machen und emotionaleGeschichten zu erzählen. Mit dem DesignFest schaffen wir das perfekteLive-Experience-Umfeld zur Ansprache einer jungen, konsumorientiertenZielgruppe, das es in dieser Form bislang noch nicht gab. Wir glaubenfest an den Erfolg dieses einzigartigen Event-Messe-Konzepts."Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "COUCH steht als LoveBrand für Authentizität, Vielfalt und Lebendigkeit - passt alsoperfekt zur Zielgruppe des DesignFests. Neben dem Magazin, das jedenMonat Persönlichkeiten, Produkte und Inspirationen kuratiert, bietetunsere COUCHstyle-Community mit ihren 75.000 Mitgliedern und über100.000 Instagram-Followern einen Lieblingsort, an dem sichTrendsetter treffen und austauschen. Zum DesignFest bringen wir dieCommunity in Köln, Berlin und Stuttgart live zusammen, um mit unsDesign, Kreativität und Lifestyle zu feiern."In Köln ist das DesignFest Teil der internationalen KölnerMöbelmesse IMM Cologne vom 17. bis 19. Januar 2020. Vom 4. bis 5.April 2020 findet das DesignFest by COUCH in der Arena Berlin statt.In Stuttgart wird das DesignFest Teil der etablierten Frühjahrsmessevom 17. bis 19. April auf dem Messegelände Stuttgart sein.Weitere Informationen gibt es unter: www.designfest.infoHonorarfreies Bildmaterial finden Sie zum Download unter:https://bit.ly/2P9eBdyPasswort: designPressekontakt:COUCHPR / KommunikationAndrea KramerGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.couchstyle.deDESIGNFEST by COUCHPRCarmen Fischerblickfang GmbHTelefon: +49 (0) 711 / 990 93 30E-Mail: carmen@designfest.infowww.designfest.infoOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Couch, übermittelt durch news aktuell