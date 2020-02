blauPause UNO-Flüchtlingshilfe startet Blog

Bonn (ots) - Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens startet dieUNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR),ihren Blog. 70,8 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht, mehr als 16.000UNHCR-Mitarbeiter*innen sind weltweit im Einsatz, 50 Kolleg*innen derUNO-Flüchtlingshilfe mobilisieren jeden Tag die Zivilgesellschaft: Es gibt vieleGeschichten zu erzählen. Der Blog der UNO-Flüchtlingshilfe erzählt sie. Einmaldie Woche gehen dort Beiträge online, die Raum lassen für persönlicheErfahrungen der Autor*innen, für Denkanstöße und Beiträge zu gesellschaftlichenDiskussionen. Die Blogbeiträge erscheinen immer Ende der Woche."Hinter jedem Menschen steht eine Geschichte, egal ob Flüchtling, Helfer*in imFeld oder Spender*in in Deutschland: Wir wollen diesen Menschen eine Plattformgeben für ihre Geschichte," kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführerder UNO-Flüchtlingshilfe. Und weiter: "Alle Projekte, die wir unterstützen, sindnur möglich, weil es viele engagierte Menschen gibt, die das Feld nicht denHetzern überlassen wollen. Dieses Engagement verpflichtet uns als Gesellschaft,sich mit Haltung und Fakten gegen Hetze und Hass zu stellen. Auch dafür sollunser Blog ein Podium sein."Im ersten Blogbeitrag beschreibt der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfedie Motivation für den Start des Blogs und gibt einen Einblick in den Alltag derOrganisation, in Zeiten, wo Hetze ganz offen ausgelebt wird. Zudem schildert erseine Erfahrungen aus der Begegnung mit syrischen Flüchtlingen in Jordanien,aufgrund der anhaltenden Kämpfe und Fluchtbewegungen in Idlib aktueller denn je.Im zweiten Beitrag schildert eine junge Frau aus Eritrea ihre Flucht aus Libyenüber das Mittelmeer, der Titel: "Mein Weg durch die Hölle".Der Blog der UNO-Flüchtlingshilfe ist erreichbar unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/blog/Über die UNO-FlüchtlingshilfeDie UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks derVereinten Nationen (UNHCR). Er unterstützt weltweit lebensrettendeNothilfemaßnahmen, leistet Informations- und Aufklärungsarbeit zurFlüchtlingssituation und unterstützt Projekte für Geflüchtete in Deutschland.Die UNO-Flüchtlingshilfe wurde 1980 in Bonn gegründet.Pressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63012/4521331OTS: UNO-Flüchtlingshilfe e.V.Original-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell