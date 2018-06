"Die bittere Wahrheit ist: Man stört", GEO SAISON stößt Social-Media-Debatte zum Thema Overtourism an (FOTO)

Hamburg (ots) -"Wer mag schon Touristen?", fragt GEO-Autorin Meike Winnemuthgleich in der Überschrift zu einem kritischen Essay, das sie -ausgerechnet - in der aktuellen Ausgabe von GEO SAISON (07/2018)veröffentlicht. Ihre Antwort lautet gleich darauf: "Nicht mal dieTouristen selbst. Und die Einheimischen an den schönsten Orten derWelt sind genervt vom immer massiveren Urlaubsansturm. Man ist -nicht zuletzt auch in Zeitschriften wie GEO SAISON - auf der ewigenSuche nach Geheimtipps, nach Orten, wo die locals hingehen, undversaut den locals im Erfolgsfall verlässlich ihre letztenZufluchtsstätten, schreibt Winnemuth und hinterfragt unser allerReiseverhalten.Ob die legendäre Markthalle von Barcelona oder das einstabgeschiedene Island, immer mehr Plätze in der Welt spiegeln dasPhänomen des Overtourism wider: die Überlastung besonders beliebterReiseziele durch die Masse an Touristen aus aller Welt. GEO SAISONwill mit der aktuellen Ausgabe eine Debatte zum Thema Overtourismeröffnen und die Leser interaktiv daran beteiligen. Regulierung durchEintrittspreise oder zeitlich begrenzte Besichtigungstermine? GEOSAISON lädt die Leser ein, über das Problem des Overtourism zudiskutieren, Erfahrungen und Ideen für die Zukunft auszutauschen undFeedback zum Winnemuth-Essay und zur Rolle von GEO SAISON alsReisemagazin zu geben: auf www.facebook.com/georeise undwww.facebook.com/geomagazin oder via E-Mail an overtourism@geo.dePressekontakt:Marina HoffmannPR/Kommunikation GEO SAISON20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deInternet https://www.geo.de/reisenOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Saison, übermittelt durch news aktuell