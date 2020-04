Unterföhring (ots) - 16 Meter mobile Bühne, drei Schlager-Stars und ganz viele begeisterte Senioren - das SAT.1-Magazin "akte." macht's möglich. Ein solches Konzert haben die Schlager-Größen Roberto Blanco, Ella Endlich und Julian David noch nie gegeben. Die Kulisse: der Innenhof eines Altenheims im Münchner Vorort Ottobrunn. Das Publikum: die Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren Balkonen. Roberto Blanco ist begeistert: "Ich bin seit 65 Jahren im Show-Business. Das ist für mich die schönste Bühne, die ich bis jetzt gehabt habe."In Zeiten von Corona leiden Senioren in Altenheimen besonders unter den Kontaktsperren, weil sie keinen Besuch bekommen dürfen. Roberto Blanco, Ella Endlich und Julian David haben ihnen in dieser schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und sie das Gefühl von Einsamkeit für einige Momente vergessen lassen. Die bewegenden Bilder dieses außergewöhnlichen Konzerts zeigt "akte." am Montagabend in SAT.1. Selbstverständlich wurden dabei die aktuellen Corona-Verhaltensregeln von allen Beteiligten strikt eingehalten.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4581004 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell