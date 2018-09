Die bisher umfangreichsten Prostata-SBRT-Studien belegen hervorragende Überlebensraten bei der Behandlung von Prostatakrebs mit dem Accuray CyberKnife®-System nach fünf oder weniger Sitzungen

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Aktuelle Daten unterstreichen Vorteile der CyberKnife-Behandlungfür Patienten mit geringem und mittlerem Risiko 5 Jahre nach derBehandlungGleich zwei prospektive, multizentrische Studien,unterschiedlicher Protokolle bestätigen den Nutzen desCyberKnife®-Systems (https://www.accuray.com/cyberknife/) zumeffektiven Management von Prostatakrebs mit niedrigem und mittleremRisiko. Das gab Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) heute bekannt.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/749402/Accuracy_Cyberknife.jpg )Die bislang umfangreichsten Studien zur Evaluierungstereotaktischer Strahlentherapie (Stereotactic Body RadiationTherapy, SBRT) bei Patienten mit lokalisiertem Prostatakrebs wurdenvor kurzem in den Fachzeitschriften International Journal ofRadiation Oncology*Biology*Physics und im European Urology Oncologyonline veröffentlicht.Das CyberKnife-System ermöglicht Bestrahlungen mit einer Präzisionim Submillimeterbereich. Damit lassen sich effektive Behandlungengewährleisten, während das gesunde Gewebe maximal geschont wird.Zusätzlich zu den klinischen Vorteilen ist SBRT angenehmer für diePatienten und kostengünstiger als die zeitintensivere,intensitäts-modulierte Strahlentherapie (IMRT).Eine zunehmende Anzahl klinischer Untersuchungen deutet daraufhin, dass eine Eskalation der Dosis zu besseren klinischenErgebnissen bei Prostatakrebs führen kann. Forschungsergebnisselassen darauf schließen, dass Prostatakrebszellen, anders als diemeisten Tumore, sehr empfindlich auf die Strahlendosis reagieren, diepro Fraktion oder Behandlungstermin verabreicht wird. In den letztenJahren führte dies zu hypofraktionierten Zeitplänen - derVerabreichung einer höheren Dosis pro Fraktion bei einer insgesamtreduzierten Anzahl an Fraktionen - mit vielversprechendenErgebnissen. SBRT kombiniert eine hohe Zielgenauigkeit und sehr hoheDosen äußerst präziser, von außen zugeführter Strahlung über vier bisfünf Sitzungen.Kernaussagen der multizentrischen StudienExtrem präzise Ergebnisse und überdurchschnittlich verbesserteÜberlebensratenMit dem CyberKnife-System durchgeführte Prostata-SBRT resultiertein den folgenden krankheitsfreien Überlebensraten:- 97 % - 100 % bei Patienten mit niedrigem Risiko - Besser als diehistorischen Daten für die konventionelleStrahlentherapie mit 92 % - 94 %- Vergleichbar mit der LDR (Low Dose Rate)-Brachytherapie und derHDR (High Dose Rate)-Brachytherapie, ohne die Unannehmlichkeitenund Risiken invasiver Seed- und Katheter- 88 % - 97 % bei Patienten mit mittlerem Risiko - Vergleichbar oderhöher als die 85 % - 90 % der konventionellenStrahlentherapie und ohne die Unannehmlichkeiten täglicherSitzungen über mehrere Wochen hinwegMinimale Toxizität selbst bei hoher StrahlendosisTrotz der hohen Dosis, mit der die Prostata bestrahlt wurde,traten selten Nebenwirkungen auf (Toxizitäten vom Grad 3 oder höher <2%). Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit anderen Strahlentherapien,jedoch ohne die Notwendigkeit für invasive rektale Ballons oderAbstandhalter zur Schonung der Rektumwand."In unserer Studie wurden mehr als 300 Prostatakrebs-Patienten in21 Zentren in den gesamten USA behandelt. Dank seiner einzigartigenArchitektur verfolgt das CyberKnife die Prostatabewegung und führtautomatisch eine Korrektur durch. Damit erreichen wir eineBestrahlungsgenauigkeit im Submillimeterbereich. Dies ermöglicht eineaußergewöhnlich präzise Verabreichung effektiver Bestrahlungsdosenund kann unerwünschte Effekte minimieren. Weil wir unmittelbarangrenzendes, gesundes Prostatagewebe schonen konnten, tratenNebenwirkungen nur selten auf", so Robert M. Meier, MD, medizinischerDirektor des schwedischen Strahlentherapiezentrums in Seattle undStudienleiter der im International Journal of RadiationOncology*Biology*Physics veröffentlichten Studie.Donald B. Fuller, MD, Radioonkologe bei Genesis HealthcarePartners in San Diego und Studienleiter der im European UrologyOncology veröffentlichten Studie ergänzt: "Wir evaluierten einSBRT-Dosierungsschema, dass erfolgreiche HDR (High Dose Rate)-Brachytherapie-Pläne simuliert, und während vier Sitzungenverabreicht wurde. Die Studienergebnisse zeigen, dassCyberKnife®-Prostata-SBRT eine sichere und effektive Methode zurBehandlung von Prostatakrebs-Patienten mit geringem oder mittleremRisiko ist. Außerdem erzielt es ein niedrigeres PSA-Nadir-Level alsandere externe Strahlentherapie-Techniken (<0,1 ng/ml nach 4 Jahrenund darüber hinaus) und hat nur minimale Auswirkungen auf dieLebensqualität während und nach der Behandlung. UnsereBehandlungspläne erforderten steile Dosisabfälle ausgehend vonhigh-dose Regionen nahe der Harnblase, Harnröhre und des Rektums.Ohne den einzigartigen kontinuierlichen Bildabgleich und automatischeKorrektur des Zielstrahls durch das CyberKnife-System wäre hier einesichere Verabreichung schwierig.""Diese multizentrischen Studien untermauern den Stellenwert, dendas CyberKnife-System für Behandlungsprogramme bei Prostatakrebs inKrankenhäusern haben kann. Sie verdeutlichen das Potential, dieProtokolle und Vorgehensweise zu ändern, mit der die Behandlung vonvielen Ärzten aktuell durchgeführt wird", betont FabienneHirigoyenberry-Lanson, PhD, Vice President Global Medical undScientific Affairs bei Accuray. "Das System ermöglicht es klinischenTeams, ihre Behandlungsziele zu erreichen und bietet gleichzeitigeine kosteneffektive, nicht-invasive Option, die wesentlichangenehmer für die Patienten ist. Mehr als 20.000Prostatakrebs-Patienten wurden bislang mit dem CyberKnife-Systembehandelt. 