Die bisher größte Appliance & Electronics World Expo (AWE) findet vom 8. - 11. März 2018 im SNIEC, Schanghai, statt

Schanghai (ots/PRNewswire) - Die Appliance & Electronics WorldExpo (AWE) 2018 findet vom 8. - 11. März 2018 im Shanghai NewInternational Expo Centre (SNIEC) statt.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/597552/AWE.jpgDie von der China Household Electrical Appliances Association[Chinesische Vereinigung für Elektrische Haushaltsgeräte]organisierte AWE ist eine wichtige Veranstaltung auf dem Niveau vonder CES und IFA und die AWE2018 wird mit der Erweiterung auf 130.000m2 Ausstellungsfläche in zehn Hallen eine historische Größeerreichen.Man erwartet, dass die AWE 2018 mehr als 200.000 Besucherwillkommen heißen wird und die Registrierung ausländischer Besucherist extrem stark gestiegen. Die zehn von der AWE 2018 im Shanghai NewInternational Expo Center belegten Ausstellungshallen sind die HallenE1 - E7 und W1 - W3.Mit dem Thema "Home for Next" hat die Veranstaltung eine Vielzahlder größten Akteure der Branche angezogen: SONY, PHILIPS, AEG, XUNDA,LIFA, SANHO, MQ, WINGO, THEBAND, ERGO, IDEA KRUG+PRIESTER und 40weitere neue internationale Unternehmen werden auf der AWE vertretensein. Die AWE2018 gilt als eine Veranstaltung, die den EinflussAsiens in der Welt anführt.Das Hausgerätesegment schließt die führenden Marken Haier, Midea,Bosch, Siemens, Panasonic und Hisense ein, die auf jeweils bis zu1.000 m2 Fläche ausstellen.Bei den Fernsehgeräten werden die traditionellen Markennamen mitinternetbasierten, aufstrebenden Stars konfrontiert. Zu diesemBereich gehören unter anderem Sharp, Sony, Samsung, LG, Hisense, TCL,Skyworth und PPTV.Im Bereich Küchengeräte sind bekannte Namen wie Fotile, Robam,Vatti, DE&E und Vanward vertreten, während das gesamte Spektrum vonHigh-End-Marken bis hin zu den Billigmarken wie Laurastar, Karcher,Tiger, Vitamix, Cuisinart, Daewoo, My Juicer, Westinghouse, VidalSassoon, BaByliss, Whirlpool und Solis im internationalisiertenSektor für kleine Haushaltsgeräte zu sehen sein wird.Des Weiteren wird der berühmte 12.500 m2 große "Gadget Park" aufder AWE2018 eingerichtet, in dem Produkte aus sechs Hauptsegmentenvorgestellt werden: intelligente Unterhaltung, intelligentes Reisen,künstliche Intelligenz, intelligentes Wohnen, Sport und Gesundheitsowie globale Markteinführungen.Chinas jeweilige Marktführer im Bereich Unterhaltungselektronikund Haushaltsgeräte, wie Huawei und Haier, erwarten, dass sie sich inder Arena gegen etablierte einheimische und ausländische Markendurchsetzen werden, weshalb sie sich für die Teilnahme an der AWE2018entscheiden.Standanmeldungen sind seit dem 1. November nicht mehr möglich; dieOnline-Voranmeldung für Besucher bleibt in den kommenden zwei Monatenkostenlos.Der Haushaltsgeräte- und Elektronikevent, den Sie nicht versäumendürfen!Die offizielle Website der AWE:http://en.awe.com.cn/Thomas Wang+86-10-6709-3609info@cheea.comOriginal-Content von: China Household Electrical Appliances Association, übermittelt durch news aktuell