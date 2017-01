Der bisher eher milde Winter macht K+S zu schaffen!

Liebe Leser,

Schaut man auf die Zahlen sind die Ergebnisse von K+S für die ersten 9 Monate eher ernüchternd. Der Umsatz sank um 21% auf 2,5 Mrd €. Der Gewinn brach dabei um 70,3% auf 0,63 € pro Aktie ein. Dafür verantwortlich waren die gestiegenen Abschreibungen und ein bislang milder Winter, der den Markt für Auftausalze praktisch lahmgelegt hat. Besonders belastend wirkte aber das immer noch niedrige Preisniveau bei Kalium- und Magnesiumprodukten. Dieser Preisverfall konnte selbst durch die umfangreichen Kostensenkungsmaßnahmen nicht vollständig aufgefangen werden.

K+S möchte stärker auf dem Düngemittelmarkt mitmischen

Dennoch sind die Aussichten positiv. K+S hält an seiner Strategie 2020 fest, worin eine Steigerung des operativen Ergebnisses auf mindestens 1,6 Mrd € angepeilt wird. Dieses Ziel ist ambitioniert, aber machbar. Mittelfristig rechnen wir mit einer Erholung der Rohstoffmärkte. Dann spätestens wird K+S seine privilegierte Marktstellung nutzen können, um überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig investiert der Konzern schon jetzt in neue Märkte.

Im Fokus stehen dabei vor allem asiatische Länder. Thematisch möchte K+S stärker auf dem Düngemittelmarkt mitmischen. Dazu wurde ein Unternehmen in China und eine größere Beteiligung in Saudi-Arabien übernommen. K+S wird seine Qualitätsführerschaft nutzen, um auch ausländische Märkte zu erobern. Der Düngemittelmarkt birgt sehr viel Potenzial, ist aber auch hart umkämpft.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse