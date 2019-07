biovis agrar GmbH will Öko-Landwirten verlässlicher Partner sein (FOTO)

Münster/Hannover (ots) -Mit Gründung der biovis agrar GmbHhttps://www.agravis.de/de/themen-und-kampagnen/biovis/ alseigenständiger Gesellschaft unterstreicht die AGRAVIS Raiffeisen AGhttps://www.agravis.de/de/ ihre Ambitionen im wachsenden Markt derökologischen Landwirtschaft. "Wir wollen gemeinsam mit denRaiffeisen-Genossenschaften auch in diesem Segment ein verlässlicherPartner für unsere Kunden sein", betont der Vorstandsvorsitzende derAGRAVIS, Dr. Dirk Köckler. Mit dem jetzt erfolgten Eintrag insHandelsregister kann die biovis agrar GmbH ab sofort im Marktagieren. Ein schlagkräftiges und mit hoher Bio-Kompetenzausgestattetes Team um den Geschäftsführer Dr. Philipp Spinne wirddie Marktaktivitäten koordinieren und dabei auf das vorhandeneKnow-how in der AGRAVIS-Gruppe zurückgreifen.Inzwischen wirtschaften knapp 32.000 Betriebe bundesweitökologisch - Tendenz steigend. Nicht nur diese interessantenMarktchancen, sondern auch das konkrete Interesse der Kunden, mit derAGRAVIS ebenso im Bio-Segment einen starken Ansprechpartner zu haben,haben das Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen darinbestärkt, das bestehende Portfolio um den Bereich der ökologischenLandwirtschaft zu erweitern. "Alles das, was wir konventionellwirtschaftenden Betrieben an Produkten und Dienstleistungen anbieten,wollen wir vollumfänglich auch Betrieben bereitstellen, die imwachsenden Feld der Bio-Landwirtschaft eine eigene wirtschaftlicheAlternative sehen", so Dr. Köckler weiter.In enger und bewährter Kooperation mit den Genossenschaften wolledie AGRAVIS durch eine starke Beratung, eine hoheVermarktungssicherheit sowie ein gutes Produkt- undDienstleistungsangebot der Ansprechpartner Nummer eins fürBio-Landwirte und wechselwillige Betriebe werden. Bedient werden dieBereiche Futtermittel, Pflanzenbau, Technik, Agrarhandel undGetreideerfassung. Die Anforderungen des EU-Bio-Siegels sowie dermaßgeblichen Bio-Verbände werden erfüllt.Die biovis agrar GmbH kann auf die schon bestehendenBio-Aktivitäten innerhalb der AGRAVIS-Gruppe und ihrergenossenschaftlichen Partner aufsetzen. Zum Angebot gehören schonseit geraumer Zeit die gemeinsame Bio-Futtermittelproduktion mit derRaiffeisen Hohe Mark Hamaland eG in der BioMühle Hamaland inGescher/Westfalen und die Bio-Futterproduktion in Malchin, an der dieAGRAVIS über die Ceravis AG beteiligt ist. Zudem bietet dieAGRAVIS-Gruppe ein umfangreiches Programm an Betriebsmitteln für dieBio-Landwirtschaft an und erfasst und vermarktet Bio-Getreide."Wir erleben in der aktuell laufenden Ernte, wie groß dasInteresse unter den Bio-Landwirten ist, uns ihr Getreideanzuvertrauen", freut sich Dr. Köckler. "Deshalb war es aus unsererSicht konsequent und richtig, am Standort in Halle-Trotha einevollständig auf ökologisches Getreide ausgerichtete Erfassungaufzubauen." Aktuell stehen drei Erfassungsstandorte für Bio-Getreidezur Verfügung. Die Vermarktung des Bio-Getreides kann über die BaroLagerhaus GmbH oder den AGRAVIS-Bereich Agrarerzeugnisse erfolgen.Auch im direkten Kontakt mit potenziellen Kunden wie zuletzt aufden Öko-Feldtagen in Frankenhausen nahmen die Vertreter der biovisagrar GmbH ein lebhaftes Interesse an den Angeboten wahr. Dr. DirkKöckler: "Das stimmt uns optimistisch für den gemeinsamen Weg und dasZiel, auch den ökologisch wirtschaftenden Betrieben zum Erfolg zuverhelfen."www.biovis.biohttps://www.agravis.de/de/themen-und-kampagnen/biovis/Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: bernd.homann@agravis.dewww.agravis.deOriginal-Content von: AGRAVIS Raiffeisen AG, übermittelt durch news aktuell