Der billion buyback boom

1,08 Billionen Aktienrückkäufe von gelisteten US Unternehmen gab es in 2018, und auch 2019 könnten wir möglicherweise die Billionengrenze wieder überschreiten. Was ist da los, warum kaufen US Unternehmen eigene Aktien, als ob es kein Morgen mehr gibt?

Katapultartig ist im Jahr 2019 der S+P 500 nach oben geschossen und verzeichnet zum November diesen Jahres bereits einen Kursanstieg von über 20%. Steht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung