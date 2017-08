Mainz (ots) - Etwa 1,2 Million Bundesbürger leiden laut derAlzheimer Forschung Initiative e.V. an Demenz; rund 70 Prozent würdenZuhause gepflegt. Der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen kannbesonders für Angehörige eine große Herausforderung sein, gehen dochviele Erinnerungen, auch die an gemeinsame Tage und Jahre, mit derZeit verloren. Aber Hören weckt wertvolle Erinnerungen. Aus diesemGrund unterstützt die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) zusammenmit der IKK Südwest eine Hörmagazin-Serie, die demenziell Erkranktenund ihren Familien ein gemeinsames (Hör-)Erlebnis bietet.Die Reihe umfasst mittlerweile drei Audiomagazine im Stil einerRadiosendung der 1950er Jahre. Die jeweils knapp einstündigenBeiträge bauen eine Brücke aus der Vergangenheit zur Gegenwart. Dennneben Vergesslichkeit und Orientierungsproblemen ist oft auch dieKontaktaufnahme und das Durchdringen eine große Hürde im Miteinander.Für die heute älteren Menschen war das Radio lange Zeit in ihremLeben das Hauptkommunikationsmedium. Ein Weg, Erinnerungen durch dasemotionale Hörerlebnis zu wecken - ein Grund für die Hörakustiker,sich gemeinsam mit anderen bei diesem einfühlsamen und einzigartigenProjekt zu engagieren.Frisch erschienen in der Reihe "Hörzeit - Radio wie früher" istnach den Themenschwerpunkten Kinder und Reisen jetzt das Thema"Arbeit - Beruf und Berufung". Diese Produktion wurde finanziell undideell von der biha und der IKK Südwest unterstützt.An jedes Hörmagazin schließt sich ein 20-minütiger informativerBeitrag für Angehörige und Pflegekräfte an, der Tipps zum Leben mitdemenziell Erkrankten gibt. In der aktuellen Ausgabe informiertHörakustiker-Meisterin und Delegierte der biha Irene Wattlerausführlich über die Hörsystemversorgung von Menschen mit Demenz.Markus Iben, Dozent der Akademie für Hörakustik (afh), hat dieProduktion mit technischen Tipps unterstützt."Hörzeit - Radio wie früher für Menschen mit Demenz und ihreAngehörigen" erscheint im medhochzwei Verlag, Heidelberg, und kostetpro CD 24,99 Euro. Die Hörbücher stehen auch als Download zurVerfügung.Das Thema Demenz liegt Hörakustikern am Herzen, denn unversorgteSchwerhörigkeit ist ein Risikofaktor für Altersdemenz, wie jüngsteStudien zeigen. Marianne Frickel, Präsidentin der biha, weiß: "Werschlecht hört, trainiert sein Gehirn weniger, Nervenverbindungenwerden abgebaut. Oft isoliert sich der Betroffene. Eine guteHörsystemversorgung dagegen ermöglicht Teilnahme amgesellschaftlichen Leben und ist aktive Demenzprävention. Wir ratendaher zu regelmäßigen Hörtests beim Hörakustiker vor Ort."Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.200Hörakustiker-Betrieben und rund 14.500 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,5 Millionen Menschen mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Außerdemorganisiert er - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - dieKostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen undsteht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme bis zu einemgewissen Grad zur Verfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Hörakustiker verfügen über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Bundesinnung der Hörakustiker (biha)Dr. Juliane Schwochschwoch@biha.de(06131)96560-28Original-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell