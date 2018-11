Die bewusste Wahl: Hochwertiger Fleischgenuss mit Wertschätzung (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Sternekoch Robin Pietsch hat für Kauflands neue Eigenmarke"Wertschätze" drei besondere Rezepte kreiert. Ob frisches Tartar,langsam gegartes Schweinefilet oder zarte Lammhaxe - die Gerichtespiegeln "Wertschätze" wider: hohe Qualität und bester Geschmack imEinklang mit der Natur.Immer mehr Menschen gestalten ihren Einkauf bewusster.Insbesondere beim Fleisch steht Hochwertigkeit zunehmend imVordergrund. Dies gilt vor allem für besondere Momente - einSonntagsessen mit der Familie, ein Dinner mit Freunden oder demPartner. Mit dem Launch der neuen Eigenmarke "Wertschätze" bietetKaufland seinen Kunden für all die großen und kleinen Anlässe, zudenen es etwas Besonderes sein soll, eine Vielzahl nachhaltigproduzierter Fleischprodukte. Schonende Aufzucht und geprüfteHerkunft garantieren nicht nur besten Geschmack, sondern unterstützenverantwortungsvolle Landwirtschaft. Das neue Sortiment ist exklusivan den Kaufland-Frischetheken erhältlich.Besondere Zutaten für besondere Momente"Wenn Menschen gemeinsam essen - ob mit Freunden oder Familie -ist der Anspruch an das Ergebnis besonders hoch. Wir wollen unsereWertschätzung zeigen. Für den Moment und die Menschen, mit denen wirzusammen sind", weiß auch Sternekoch Robin Pietsch. "Sind die Zutatenhochwertig, braucht es allerdings nicht viel, um ein fantastischesMenü zu zaubern."Mit diesem Grundsatz hat der Kochprofi aus demWertschätze-Sortiment von Kaufland drei köstliche Rezepte kreiert,die sich perfekt für gemeinsame Mahlzeiten eignen. "Wie so oft stehtauch bei diesen Rezepten das Fleisch im Mittelpunkt des Gerichts.Umso wichtiger ist die Qualität", sagt Pietsch. "Aber Hochwertigkeitbei Fleisch bedeutet mehr als nur guter Geschmack. Auch für die Tiereund Landwirte zahlen sich die Forderungen nach erlesenen Produktenaus. So gehören alle zu den Gewinnern."Für jeden Anlass das passende RezeptWer seine Gäste mit einem besonderen Gericht beindrucken will,sollte sich am saftigen sous-vide-gegarten Schweinefilet probieren.Das zarte Fleisch bekommt durch asiatische Aromen eine besondereNote.Für Robin Pietsch geht in der kalten Jahreszeit nichts über einlangsam gegartes Schmorgericht. Sein Favorit: eine zarte Lammhaxe.Für die Zubereitung sollte zwar etwas Geduld mitgebracht werden, dadas Fleisch einige Stunden im Ofen schmoren muss, das Ergebnis istden Zeitaufwand aber wert. Gepaart mit einer selbstgemachten Jus undeinem Püree aus Petersilienwurzel sowie Wildkräutern wird daraus einraffiniertes Gericht für einen besonderen Anlass.Wenn es einmal schneller gehen sollte, ist ein frisches Tartar dieperfekte Wahl, um den Liebsten etwas Besonderes zu servieren. RobinPietsch nutzt für den Klassiker der französischen Küche frischesFilet vom Simmentaler Rind, kombiniert es mit einem luftigenKartoffelschaum und rundet das Gericht mit Kapern und Kresse ab.Faire Bedingungen und geprüfte HerkunftFür die Zubereitung solcher Rezepte eignet sich dasWertschätze-Fleisch von Kaufland besonders: Es steht fürkulinarischen Genuss und beste Qualität, aber auch für engeVerbindungen zu den Landwirten, faire Bezahlung und hohe Ansprüche andas Tierwohl, wie mehr Platz und strenge Kontrollen. "Der Kern derMarke ist Wertschätzung - für die Tiere, die Bauern und ihre Familien- und nicht zuletzt für unsere Kunden, die mit gutem Gewissen Fleischgenießen möchten", sagt Clemens Dirscherl, Experte für Tierwohl beiKaufland. "Und wie für alle Werte gilt auch für Wertschätze: Sieentwickeln sich weiter. Das Wertschätze-Programm wird weiterausgebaut. Wir sind noch lange nicht am Ziel."Über KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Bilder, Rezepte und weitere Informationen zum Download unterhttps://bit.ly/2yUv38FPressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Tel. 07132 94-657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell