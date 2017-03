München (ots) - Bewegung kann einen enorm positiven Effekt auf dieGesundheit haben, wenn sie richtig dosiert und ausgeführt wird. Umdieses Potenzial auszuschöpfen, muss Bewegung in die individuellenLebenswelten der Menschen einziehen. Das war eine der Kernforderungenbeim Präventionssymposium "Wie kann Bewegungsförderung gelingen?" derStiftung RUFZEICHEN GESUNDHEIT! am 17. März, an dem renommierteExperten für Sportwissenschaft und Gesundheitssport verschiedenerdeutscher Universitäten sowie Vertreter desBundesgesundheitsministeriums und des Berliner Robert Koch-Institutsteilnahmen. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Diskussion wurdenin Form von zehn Thesen formuliert.Das Forum in Baierbrunn bei München wurde inhaltlich konzipiertund geleitet von Klaus Bös, dem ehemaligen Leiter des Instituts fürSportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) undPetra Wagner, Direktorin des Instituts für Gesundheitssport undPublic Health an der Universität Leipzig. Bös betonte zu Beginn derVeranstaltung, dass Bewegung als Präventionsmaßnahme durchausdifferenziert betrachtet werden müsse: "Welcher Sport ist für wen,wie und wofür gesund?". Dann formulierten Bös und Wagner die zentraleFrage des Symposiums, die immer noch nicht in ausreichendem Maßebeantwortet sei: "Was können Erfolgsfaktoren sein, damitBewegungsförderung gelingen kann?"Dabei schwebte über allen Diskussionen das sogenanntePräventionsdilemma: Es hat in der Vergangenheit viele Projektegegeben, um Bewegungsförderung in der Gesellschaft zu verankern.Dabei stieß die individuelle Prävention jedoch an Grenzen. WährendMenschen mit höherer Bildung häufig bereits von sich aus nachFeierabend Sport treiben und somit wenig Bedarf an zusätzlicherPrävention haben, erreichten die Maßnahmen oft diejenigen nicht, diesie besonders nötig hätten, nämlich Menschen mit tendenziellniedrigerem Sozialstatus. Somit war klar: Der Bewegungsmangel mussbei den Lebensverhältnissen angegangen werden.Bisher waren außerdem belastbare Zahlen rar, wie viel Bewegung inunterschiedlichen Altersstufen überhaupt nötig ist. Klaus Pfeifer undAlfred Rütten von der Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg haben diese Frage umfassend untersucht und erstmalsnationale Empfehlungen vorgelegt (1). Dafür werteten die ForscherHunderte Studien aus und entwickelten für Säuglinge, Kinder,Erwachsene sowie ältere und chronisch kranke Menschen jeweilsdetaillierte Handlungsempfehlungen. (1) https://www.sport.fau.de/files/2016/05/Nationale-Empfehlungen-für-Bewegung-und-Bewegungsförderung-2016.pdfDass diese bitter nötig sind, zeigen Zahlen des RobertKoch-Instituts. Die Bundesbehörde befragt seit Jahren die Deutschennach Art und Umfang ihrer Bewegung. Obwohl immer mehr Menschen Sporttreiben, bewegen sich die meisten Deutschen nach wie vor nicht genug,um damit ihre Gesundheit verbessern zu können. Dabei gibt es großeUnterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. Personen mit hohemSozialstatus verrichten im Job oft sitzende oder stehendeTätigkeiten, die sie mit Sport in ihrer Freizeit ausgleichen. Dagegenüben Menschen mit niedrigem Sozialstatus oft körperlich schwereBerufe aus. Insgesamt bewegen sie sich zwar oft mehr alsBüroarbeiter, aber gesund ist ihre Arbeit deswegen noch lange nicht.Bewegung ist also nicht gleich Bewegung. Am wichtigsten aber istlaut den Experten, dass die körperliche Aktivität in alleLebenswelten einzieht. Und das fängt im Kleinen an. Gesine Grande,Rektorin der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig,betonte, dass verhältnis- und verhaltensbezogene Ansätze sichergänzen müssten. Das beginne schon im Quartier: Attraktive Treppen,breite Gehwege mit Geschäften und sichere Radwege können Anreize fürmehr Bewegung sein. Dafür sei allerdings ein Miteinander von Akteurenaus Politik, Bildung und Gesundheitswesen essentiell - und oft auchviel Geduld. Die zahle sich jedoch aus, denn nur so könne eingesundheitsförderliches Verhalten erreicht werden.Außerdem sei es wichtig, die Menschen in die Projekteeinzubeziehen, damit langfristig Erfolge erzielt werden können.Grande stellte in diesem Zusammenhang das Projekt "Grünau bewegtsich" vor. In dem Leipziger Plattenbauviertel wurden verschiedensteMaßnahmen angestoßen, um etwa dem hohen Anteil adipöser Kinder undJugendlicher zu begegnen. Das Projekt umfasst Ernährungstage oder dieAktion "Bewegt zur Schule", bei der Kinder ihren Schulweg neuentdecken. Zudem sei die Maßnahme eine der ersten in Deutschland, dienach wissenschaftlichen Standards ausgewertet werden.Genau an dieser wissenschaftlichen Evidenz fehle es noch den NeuenMedien, etwa Smartphone-Apps aus dem Fitnessbereich. Bislang ließendie Programme oft die theoretische Fundierung vermissen und auch derDatenschutz sei häufig mangelhaft. Trotzdem stellen sie dievielleicht größte Chance dar, auch bisher schwer erreichbareZielgruppen vom Nutzen der Bewegung zu überzeugen.Mit diesem positiven Ausblick endete das Expertenforum. DieWissenschaftler formulierten aus den wichtigsten Punkten derambitionierten Diskussion die zehn Baierbrunner Thesen zurBewegungsförderung. Sie sollen in den nächsten Jahren dabei helfen,endlich mehr Bewegung ins Leben aller Deutschen zu bringen.Baierbrunner Thesen zum Präventionssymposium der StiftungRUFZEICHEN GESUNDHEIT! am 17. März 2017PräambelDie Bevölkerung in Deutschland ist auch heute noch weit davonentfernt, gesundheitsfördernde Bewegung in ausreichendem Maße zubetreiben. Es ist an der Zeit, mit veränderten und vor allemnachhaltigeren Strategien mehr Bewegung in die Lebenswelten derMenschen zu bringen und Inaktivität zu verringern. Denn: körperlicheund sportliche Aktivitäten stärken die individuelle Gesundheit undführen zu erheblichen Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen.1. Die Förderung von Bewegung und Sport ist einegesamtgesellschaftliche Aufgabe! Deshalb müssen Entscheider aus denverschiedensten Bereichen zusammenwirken: Bildung, Politik,Versicherungen, Vereine und Organisationen, Wirtschaft und Technik,Kommunen und andere.2. Bewegungsförderung in der Lebenswelt verspricht den größtenErfolg! Strategien zur Veränderung der körperlichen Aktivität müssenin den alltäglichen Lebenswelten wie Familie, Bildungs- undFreizeiteinrichtungen, Arbeit, und Kommune verankert werden. Nur soerreichen wir auch die Einbindung sozial und gesundheitlichBenachteiligter, uninteressierter oder bewegungsferner Menschen.3. Bewegungsförderung muss differenzierte gesundheitsrelevanteZiele haben! Bewegung kann Gesundheit umfassend stärken - physisch,psychisch und sozial aber nicht jede Bewegung ist gleichermaßengesund. Eine systematisch auf Gesundheit abzielendeBewegungsförderung dient sowohl der Minimierung gesundheitlicherRisiken, als auch der Stärkung des gesundheitlichen Wohlbefindens.4. Bewegungsförderung braucht Vernetzung! Bewegungsförderungbetrifft alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungoder Milieu. Deshalb müssen Akteure aus Politik, Bildung, Kommunen,Sportverbänden, Gesundheitswesen, Medien und anderen Institutionenzusammengeführt werden, um effektiver bei der Entwicklung undImplementierung von Bewegungsmaßnahmen zusammenzuarbeiten.5. Bewegungsförderung muss nachhaltig sein! Es gilt, dieBewegungsförderung mit nachhaltigen Strategien langfristig in denLebenswelten zu verankern und dauerhafte Strukturen zu schaffen. Dasist zunächst ressourcen- und zeitintensiv, zahlt sich aber mittel-und langfristig aus.6. Verhältnis- und verhaltensbezogene Ansätze müssen sichergänzen! Für mehr Bewegung in der Lebenswelt müssen wir dieBedingungen, Strukturen und Prozesse so gestalten, dass sie ein Mehran Bewegungsverhalten ermöglichen und nicht behindern - Beispieledafür sind attraktive Treppen, sichere Radwege, Fitness- undSpielplätze sowie gesundheitsförderliche Gruppenangebote unterAnleitung kompetenter Übungsleiter in Turn- und Sportvereinen.7. Zielgruppenorientierung ist umzusetzen! Die Bewegungsförderungmuss Wege finden, insbesondere schwer erreichbare Personen zubeteiligen. Stärker als bisher sollte die Bewegungsförderung deshalbmit differenzierten Strategien auf die Ziele und die Bedürfnissebesonderer Zielgruppen abgestimmt sein.8. Konzepte sollten partizipativ sein und Selbstbefähigungfördern! Es bedarf der Einbindung der jeweiligen Zielgruppe, damitBewegungsförderung erfolgreich und langfristig umgesetzt werden kann.Strategien müssen differenzierte Zielgruppen ansprechen und vondiesen angenommen werden. Nur so gelingt es, Menschen zu befähigen,eigenständig Bewegung in den Lebensalltag zu integrieren und diesengesundheitsförderlich zu gestalten.9. Neue Medien und Technologien bieten Chancen und bergen Risiken!Für eine effektive Bewegungsförderung - auch bei bisher schwererreichbaren Zielgruppen - bieten neue Medien und Technologienpotenziell Chancen. Allerdings bedarf es der Entwicklung vonQualitätsstandards der angebotenen Maßnahmen und es giltinsbesondere, den Schutz der Privatsphäre zu berücksichtigen.10. Qualitätssicherung ist unverzichtbar! 