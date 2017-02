betterplace.org: Erfolgreiches Spendenwachstum und Verabschiedung von CEO Christian Kraus

Berlin (ots) - Deutschlands größte Spendenplattformbetterplace.org blickt mit mehr als 13 Mio. Euro Spendenvolumen aufein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Seit der Gründung im Jahr2007 wurden damit mehr als 43 Mio. Euro Spenden für Hilfsprojekte aufder ganzen Welt aktiviert. Gleichzeitig gibt es personelleVeränderungen bei betterplace.org: Christian Kraus, 2012 zubetterplace.org gekommen und seit 2014 CEO, verlässt zum 1. März diegut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, die Betreiberin vonbetterplace.org. Der Vorstand wird künftig von Björn Lampe, TimoKladny und Carolin Silbernagl besetzt.Auf der Plattform finden sich inzwischen mehr als 21.000Hilfsprojekte, die in 180 Ländern aktiv sind. betterplace.orgarbeitet heute darüber hinaus erfolgreich mit engagiertenUnternehmen, Stiftungen und Ministerien zusammen, um das Gemeinwohlin der Gesellschaft auf breiter Basis zu stärken."Wir haben betterplace.org in den vergangenen Jahren von einemStart-up zu einem etablierten Sozialunternehmen in Deutschlandweiterentwickelt. Tag für Tag setzen wir uns leidenschaftlich fürkleine wie große Hilfsorganisationen ein. Und unser Wachstum ist unsstets Anspruch, dem sozialen Sektor das beste Angebot im OnlineFundraising zu bieten", so Christian Kraus."Ich bin stolz auf die großen Erfolge, die wir gemeinsam mit demTeam erreicht haben. Nach über fünf Jahren ist es für mich nun Zeitweiterzuziehen. Ich danke dem tollen Team, dem Gesellschafterkreis,dem Beirat und allen anderen, die mitgeholfen haben, dass sichbetterplace.org in all den Jahren so positiv entwickeln konnte",ergänzt Christian Kraus.Till Behnke, Gründer und Aufsichtsratsmitglied vonbetterplace.org: "Ich freue mich über die starke Entwicklung vonbetterplace.org in den vergangenen Jahren. Und wir sind ChristianKraus außerordentlich dankbar für seinen großen Einsatz, ohne denbetterplace.org heute nicht so erfolgreich dastehen würde. Wirbedauern natürlich, dass Christian weiterzieht. Gleichzeitig freueich mich, dass neben den großen Erfolgen auch eine enge Freundschaftbleibt."Über betterplace.orgbetterplace.org ist Deutschlands größte gemeinnützigeOnline-Spendenplattform. Seit der Gründung 2007 wurden über diePlattform mehr als 43 Millionen Euro an rund 21.000 soziale Projektein über 180 Ländern gespendet. 100 % der Spenden gehen an dieprojekttragenden Organisationen. Ohne Abzug. Der Betrieb derPlattform wird finanziert mit Dienstleistungen für Unternehmen,privaten Einzelspenden sowie Förderungen durch strategische Partner.betterplace.org ist überzeugter Unterzeichner derSelbstverpflichtungserklärung der Initiative TransparenteZivilgesellschaft von Transparency International. Die Plattform wirdbetrieben von der gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft, einemSozialunternehmen mit Sitz in Berlin.Pressekontakt:Elisabeth Kippenberg, Leitung Marketing und PRMail: elisabeth.kippenberg@betterplace.orgTel: +49 30 76 76 44 88-52Original-Content von: gut.org gemeinn?tzige Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell