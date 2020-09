Das betrügerische, das gefährliche Spiel mir der Inflation

Die Zeichen der Zeit stehen auf künftig höhere Inflation. Die Inflation

wird als der einfachste Ausweg aus der Überschuldung angesehen. Zudem

besteht die Gefahr, dass zusehends marktwirtschaftsfeindliche Politiken

eine höhere Inflation durchsetzen.

INFLATIONSGRUND 1: LEERE KASSEN

Blickt man in die Währungsgeschichte, so war die Inflation der Güterpreise meist

die Folge leerer Staatskassen. Genauer gesagt: Nachdem die Staaten ihre Einnahmequellen

