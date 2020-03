"betrifft: Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs", (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Heilung durch Bewegung: Wendepunkt der Forschung? "betrifft:Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs", Mi.,29.4.2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / online unter ARDmediathek.deBetroffene sehnen sich ein Wundermittel gegen Leiden wie Rückenschmerzen,Herzkrankheiten oder sogar Krebs schon lange herbei. Vielleicht existiert einsolches bereits und ist alltäglicher als gedacht. Es kostet nichts, ist frei vonkünstlichen Zusatzstoffen: Bewegung. Immer mehr Expertinnen und Experten sindvon der Wirkung überzeugt; es zeichnet sich ab, dass die medizinische Forschungvor einem Wendepunkt steht. Die SWR Doku "betrifft: Die heilende Kraft derBewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs" begleitet ein halbes Jahr lang dreiMenschen mit unterschiedlichen Krankheiten, die sich der Frage stellen: KannBewegung im Kampf gegen ihre Leiden helfen, oder sogar heilend wirken?Ausstrahlung Mittwoch, 29. April 2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Sigmaringer Expertenteam bietet Bewegungstherapie bei Rückenschmerzen BrigitteWeishaupt leidet seit sieben Jahren an Rückenschmerzen. Die 56-Jährige hat einewahre Odyssee hinter sich: Jeder Arzt stellte eine andere Diagnose, nichts half.Jetzt reist sie nach Sigmaringen. Dort erwartet sie ein Expertenteam mit einemungewöhnlichen Ansatz: Vielleicht ist nicht die Wirbelsäule schuld an Brigittespermanenten Schmerzen, sondern das Bindegewebe, ihre Faszien. Und kann ihr danneine gezielte Bewegungstherapie helfen? Davon sind die Mediziner überzeugt. FürBrigitte, die eigentlich in Holland lebt, ist Sigmaringen die letzte Hoffnung.Wenn sie ihr hier nicht helfen können, das hat sie ihrem Mann zu Hauseversprochen, dann lässt sie sich operieren. Wird sich ihre Hoffnung erfüllen undkann sie durch gezielte Bewegung doch noch eine Rückenoperation vermeiden?Forschung in Heidelberg: Hilft Bewegung bei der Heilung von Krebs? HalideKrasniqi ist Mitte vierzig und Mutter von zwei Kindern. Vor kurzem bekam sie dieDiagnose Brustkrebs. Sie wird am Nationalen Tumor Centrum in Heidelbergbehandelt. Ein halbes Jahr Chemotherapie steht ihr bevor, erst dann soll derRest-Tumor operiert werden. Halide hat sich bei einer besonderen Bewegungsstudieangemeldet, die in Heidelberg von Sportmedizinern angeboten wird: Bewegung sollnicht nur dabei helfen, die Nebenwirkungen der gefürchteten Chemo zu besiegen:"Wenn wir mit unserer Forschung zeigen könnten, dass Bewegung einenunmittelbaren Effekt für die Heilung von Krebs hätte, dann wäre das eineSensation", sagt die Bewegungsforscherin Karen Steindorf. Halide hat sich festvorgenommen, trotz der Chemo regelmäßig zu trainieren. Sie hofft, dass dieBewegung ihr hilft, den Krebs zu besiegen.Münchner Praxis empfiehlt Training für Herzkranke Siegfried Rheinwald hat einelebensbedrohliche Herzerkrankung. Insgesamt sechs Stents hat er schon bekommen.Der letzte Herzinfarkt liegt erst zwei Jahre zurück. Heute hat er einen Terminin einer Münchener Praxis für Herzkranke, um einen Test zu machen, wie belastbarer ist. "Bewegung kann man verschreiben wie Medizin", sagt die KardiologinAllessandra Boscheri und empfiehlt dem 74-Jährigen ein spezielles Ausdauer- undIntervalltraining. Gar nicht so leicht für Siegfried Rheinwald, denn eigentlichist er ein Sportmuffel. Doch weil er im Sommer unbedingt bei einer Bergwanderungspeziell für Herzkranke mitmachen will, nimmt er sich vor, täglich zutrainieren.Sendung:"betrifft: Die heilende Kraft der Bewegung - Bei Rücken, Herzleiden und Krebs",Mittwoch, 29. April 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen.Nach Ausstrahlung ist der Film ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar unterardmediathek.de; außerdem verfügbar über den SWR Doku Channel auf Youtube:youtube.com/channel/UCK6jlnWA8t-XgUxwZJJHkQAWeitere Informationen und Bilder unter:http://swr.li/swrfernsehen-betrifft-heilung Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4543607OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell