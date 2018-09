"betrifft: Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht ..." / SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -"betrifft: Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht ...",Dokumentation, Mittwoch, 19. September 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR/SRFernsehenJeder fünfte Neurentner schied 2016 aus gesundheitlichen Gründenfrühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Die Dokumentation im SWR/SRFernsehen stellt Menschen vor, die unter starker Arbeitsbelastungleiden und Gefahr laufen, davon krank zu werden. Oder bereitserkrankt sind. Der Film zeigt auch, was man dagegen tun und wie mandas Rentenalter doch noch gesund erreichen kann. Zu sehen ist dieKoproduktion des Südwestrundfunks (SWR) und des SaarländischenRundfunks (SR) "betrifft: Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht..." am Mittwoch, 19. September, 20:15 bis 21 Uhr im SWR/SRFernsehen. Ein Film von Hermann Abmayr.Versagt der staatliche Arbeitsschutz?Die Gewerbeaufsichtsämter sind zuständig für den Gesundheitsschutzbei der Arbeit und die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes. DochMichael von Koch, Chef der Stuttgarter Behörde, klagt, denstaatlichen Arbeitskontrolleuren stehe zu wenig Personal zurVerfügung. "Es ist reiner Zufall, wenn einmal eineArbeitszeitkontrolle einen Arbeitgeber trifft", sagt er.Psychische Erkrankungen auf dem VormarschImmer häufiger sind psychische Erkrankungen Ursache fürArbeitsunfähigkeit. Die Zahl der Krankheitstage wegen Burn-outs hatsich seit 2007 vervierfacht. Auch Küchenchef Christof S. erkrankte.Wochenlang arbeitete er bis zu zwölf Stunden täglich. Dann brach ererschöpft am Küchentisch zusammen. Mit der Diagnose Burn-out wurde erin eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Es folgte eineRehabilitationsmaßnahme. Trotzdem wird er seinen Beruf nie wiederausüben können.Auch junge Menschen betroffenBereits junge Menschen klagen über stressige Arbeitsbedingungen.In der Dokumentation wird ein junger Bandarbeiter vorgestellt, denkurze Taktzeiten und schwere körperliche Arbeit an die Grenzen seinerLeistungsfähigkeit bringen. Nach der Schicht fühlt er sichausgebrannt. Er fordert Erleichterungen, denn bis zur Rente könne erso nicht arbeiten. Ältere Beschäftigte sind an seinem Band nicht mehrzu finden.PflegeberufeÄhnlich sieht es bei den Pflegeberufen aus. Eine 35-jährigeKrankenschwester klagt über Rückenschmerzen. Schichtdienst undpersonelle Unterbesetzung machen ihr besonders zu schaffen. "Wir sindam Limit", sagt sie. Ihre Arbeitszeit musste sie aus gesundheitlichenGründen reduzieren. Auf die Politik vertraut sie nicht mehr. Zusammenmit der Gewerkschaft kämpft sie für "mehr Hände in der Pflege". ImSinne der Patientinnen und Patienten, aber auch der eigenenGesundheit. Ihr Vorbild ist die Schweiz."betrifft" - aktuelle Themen, transparente RechercheDie SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelleThemen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikumansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer indie Entstehung des Films ein. Recherchewege werden offengelegt und eswird thematisiert, warum gerade diese Expertin zu Wort kommt und einanderer Experte nicht. Auch Recherche-Pfade, die ins Leere laufen,können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene,sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. DieFilme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysenund erzählen Geschichten Einzelner.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/wktSWR-Vorführraum: Akkreditierte Journalist/innen können sich denFilm unter www.presseportal.swr.de vorab anschauen.Fotos bei www.ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell